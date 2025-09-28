BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए जल्द शुरू होगा आवेदन, 23,175 पदों  पर होगी भर्ती

Bihar Staff Selection Commission 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
इस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 15 अक्टूबर, 2025 से शुरू होकर 27 नवंबर, 2025 को बंद होगी. परीक्षा शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर, 2025 है. आयोग ने कहा कि अब इंटरमीडिएट स्तर की कुल रिक्तियां 23,175 हो गई हैं, जिनमें 10,976 नए पद शामिल किए गए हैं. यह निर्णय बिहार के 65 विभागों/कार्यालयों की मांग के बाद लिया गया है.
यहां चेक करें पोस्ट संख्या
सामान्य/अनारक्षित: 10142
अनुसूचित जाति: 3212
अनुसूचित जनजाति: 219
अत्यंत पिछड़ा वर्ग: 3974
पिछड़ा वर्ग: 2562
पिछड़ा वर्ग की महिलाएं: 767
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 2299
यहां चेक करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
अभ्यर्थियों को भारत सरकार/राज्य सरकार के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या बोर्ड से इंटरमीडिएट (कक्षा 12) या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. उनके पास आवेदित पदों के लिए तकनीकी/वरीय योग्यता भी होनी चाहिए.
यहां चेक करें आयु सीमा
1 अगस्त 2025 तक अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा इस प्रकार है:
किन डॉक्यूमेंट की होगी जरुरत
ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय, उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे.
कैसे होगा सेलेक्शन
अभ्यर्थियों को सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी. इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक 4 अंकों का होगा. इसमें निगेटिव मार्क्स भी होंगे, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा. परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट होगी और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी/अंग्रेजी होगा. उत्तीर्ण उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे.