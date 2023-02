Ola Battery Price: स्कूटर तो ठीक... कहीं बैटरी खरीदने में खाली न हो जाए जेब!

देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ओला ने हाल ही में टू-व्हीलर मार्केट में कदम रखा है और बेहद ही कम समय में कंपनी ने अपने जबरदस्त स्कूटर रेंज से बाजार में लीडर की पोजिशन पर कब्जा कर लिया है. OLA Electric देश की सबसे ज्यादा बेची जाने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड बन चुकी है. बाजार में अपनी धमक बनाने के साथ ही ये ब्रांड कई बार सुर्खियों में रहा है, कभी आग लगने की घटनाओं को लेकर तो कभी सोशल मीडिया पर स्कूटर के क्वॉलिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं. ताजा मामले में स्कूटर की बैटरी को लेकर चर्चा हो रही है.

दरअसल, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर पर OLA के इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी की कीमत को लेकर दावा किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि बैटरी की कीमत स्कूटर के दाम के मुकाबले आधी से भी ज्यादा है. हालांकि इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आमतौर इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत में 40% से 50% तक केवल बैटरी पर ही खर्च होता है.

क्या है OLA Electric के बैटरी की कीमत:

ट्वीटर पर एक यूजर ने OLA के बैटरी पैकेज की एक तस्वीर शेयर करते बैटरी की कीमत के बारे में बताया है, इस पोस्ट के अनुसार OLA S1 के बैटरी पैक की कीमत 66,549 रुपये और S1 Pro के बैटरी की कॉस्ट 87,298 रुपये बताई गई है. इस पोस्ट में शेयर की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि, जो पैकेज दिखाया गया है उसमें एक नग लिखा हुआ है, इसलिए संभव है कि ये एक बैटरी की ही कॉस्ट हो, लेकिन इसमें पूरा पैकेज शामिल हो सकता है. इसके अलावा यहां पर तस्वीर में जो पैकेज देखा जा रहा है उसमें MRP कीमत दी गई है.

if you want to beat the ICE vehicles in all aspects We will expect a better price & price drop in battery from ola electric after five years @OlaElectric @bhash @Khalidaaalbadri pic.twitter.com/Xr0rntQBhC