Toyota Ebella EV: सिंगल चार्ज में 543KM रेंज... 7 एयरबैग की सेफ्टी! टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार पेश

Toyota Ebella EV: टोयोटा ने आज अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार से पर्दा उठा दिया है. ये कार मूल रूप से Maruti e Vitara पर ही बेस्ड है. जैसा कि टोयोटा और मारुति के एग्रीमेंट के तहत पिछले कुछ मॉडलों में देखने को मिला है.

Toyota Ebella EV के साथ टोयोटा की इलेक्ट्रिक बाजार में एंट्री हो चुकी है. Photo: ITG
Toyota Urban Cruiser Ebella EV Launch: टोयोटा ने आज भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर EV सेग्मेंट में एंट्री का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने आज अपनी पहली इलेक्ट्र्रिक कार अर्बन क्रूजर ईबेला (Urban Cruiser Ebella) को पेश किया है. ये इलेक्ट्रिक एसयूवी पिछले साल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के दौरान पेश की गई, Maruti e-Vitara का ही रिबैज़्ड वर्जन है. इसलिए लुक और डिज़ाइन के मामले में दोनों कारों में काफी समानता देखने को मिलती है. 

कंपनी ने आज से यानी 20 जनवरी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की बुकिंग शुरू कर दी है. जिसे कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से बुक किया जा सकता है. फिलहाल कीमतों का ऐलान नहीं किया गया है, बहुत जल्द ही इस एसयूवी का प्राइस अनाउंसमेंट भी किया जाएगा.

कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को दो अलग-अलग बैटरी पैक (49kWh और 61kWh) के साथ पेश किया है. टोयोटा का दावा है कि, ये कार सिंगल चार्ज में 543 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देगी. इसका इलेक्ट्रिक मोटर 128kw का पावर और 189Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. ये कार लीथियम ऑयन फॉस्फेट बैटरी पैक से लैस है और DC फास्ट चार्जिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करती है. इसमें बैटरी हीटिंग और कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है जो गर्मी और सर्दी के मौसम के अनुसार काम करती है. 

Toyota Ebella EV
Toyota Ebella EV की बुकिंग आज से शुरू कर दी गई है. Photo: Screengrab

कैसा है डिज़ाइन

Urban Cruiser Ebella EV का लुक काफी फ्यूचरिस्टिक है. सामने की तरफ पतले और सेगमेंटेड LED DRL, ट्राएंगुलर हेडलाइट और बीच में मोटी ब्लैक स्ट्रिप इसे खास बनाती है. फ्रंट बंपर ज्यादा स्मूद है और दोनों किनारों पर वर्टिकल एयर वेंट दिए गए हैं. चारों तरफ मोटी बॉडी क्लैडिंग इसे SUV वाला रफ एंड टफ लुक देती है. पीछे की तरफ C-पिलर में छुपे डोर हैंडल और सेगमेंटेड टेललैंप इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं.

टोयोटा ने इस इलेक्ट्रिक SUV को 9 रंगों में पेश किया है. इसमें 5 मोनोटोन कलर ऑप्शन (कैफे व्हाइट, ब्लूश ब्लैक, गेमिंग ग्रे, स्पोर्टिन रेड और एंटाइसिंग सिल्वर) शामिल हैं. इसके अलावा ये कार 4 ड्यूल टोन कलर ऑप्शन में भी आ रही है. जिसमें कैफे व्हाइट, लैंड ब्रीज ग्रीन, स्पोर्टिन रेड और एंटाइसिंग सिल्वर के  साथ ब्लैक रूफ दिया गया है, जो इसे और प्रीमियम बनाता है.

कार का इंटीरियर

Ebella EV का इंटीरियर बेहद मॉडर्न और एडवांस है. इसमें 10.1 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन मिलता है. इसके अलावा वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12 कलर एंबियंट लाइटिंग और दमदार JBL साउंड सिस्टम इसे और भी बेहतर बनाते हैं.

Toyota Ebella EV
Toyota Ebella EV में कंपनी ने 100 से ज्यादा आई कनेक्टेड फीचर्स दिए हैंँ. Photo: Screengrab

सेफ्टी है जबरदस्त

टोयोटा ने इस SUV को सेफ्टी के लिहाज से बेहद मजबूत बनाया है. सभी वेरिएंट में बतौर स्टैंडर्ड 7 एयरबैग और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं. इसके अलावा टॉप वेरिएंट में लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया गया है, जिसमें लेन कीप असिस्ट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं. अन्य सेफ्टी फीचर्स में 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और AVAS जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

इस कार की हाई टेंसाइल बॉडी स्ट्रक्चर मजबूती बढ़ाती है, जबकि लेवल 2 एडीएएस टेक्नोलॉजी ड्राइविंग को और ज्यादा स्मार्ट बनाती है. इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो हादसों की आशंका को कम करने में मदद करते हैं.

वारंटी और सर्विस

टोयोटा इस इलेक्ट्रिक SUV के साथ 8 साल की बैटरी वारंटी दे रही है. कंपनी ने देशभर में 500 से ज्यादा EV सर्विस टचपॉइंट तैयार किए हैं. साथ ही बैटरी ऐज ए सर्विस यानी BaaS प्रोग्राम भी दिया गया है, जिससे ग्राहक बैटरी को किराये पर लेकर कार चला सकते हैं और खर्च कम कर सकते हैं. कंपनी इस एसयूवी के साथ 24X7 रोड साइड असिस्टेंस की भी सुविधा दे रही है. इसके अलावा कंपनी का कहना है कि, बेहतर सर्विस के लिए 2,500 टेक्नीशियन की एक पूरी टीम देश भर के सर्विस सेंटर पर मौजूद रहेगी. 

---- समाप्त ----
