Tata Punch EV : बोल्ड डिजाइन... स्मार्ट फीचर्स! नई पंच इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा

Tata Punch EV Facelift: टाटा मोटर्स ने लॉन्च से पहले Punch EV फेसलिफ्ट की एक्सटीरियर डिजाइन को रिवील कर दिया है. नई Punch EV के डिजाइन में थोड़े-बहुत लेकिन नज़र आने वाले बदलाव किए गए हैं, जो इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बनाते हैं. कंपनी ने इस बार डिजाइन को ज्यादा क्लीन और इलेक्ट्रिक सेंट्रिक जैसा रखने पर फोकस किया है. बहुत जल्द ही इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च किया जाएगा. नई पंच की बुकिंग ऑफशियल वेबसाइट पर शुरू की जा चुकी है.

और पढ़ें

कैसी है नई Punch EV

Punch EV फेसलिफ्ट के फ्रंट में अब बंद ग्रिल डिजाइन दी गई है, जो इसे पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार की पहचान देती है. इस बार हेडलैंप को जोड़ने वाला ब्लैक ट्रिम और LED DRL को जोड़ने वाली लाइट बार हटा दिया गया है. फ्रंट बंपर के नीचे दिया गया स्कफ प्लेट भी हल्का रीडिजाइन किया गया है, जिससे लुक और ज्यादा शार्प लगता है. मॉडर्न ट्रेंड के अनुसार टाटा ने भी डिजाइन में शॉर्प एंगल्स को बढ़ाने पर फोकस किया है.

कार में नए डिज़ाइन के एयरो ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो काफी हद तक बड़े Nexon EV से इंस्पायर्ड नज़र आते हैं. इसके अलावा Punch EV फेसलिफ्ट में एक नया कलर ऑप्शन भी मिलने वाला है. यह कलर हाल ही में लॉन्च हुई Harrier एसयूवी के सनलाइट येलो शेड जैसा दिखता है, जिसमें ब्लैक रूफ का कॉम्बिनेशन मिलेगा. ये कॉम्बिनेशन एसयूवी को थोड़ा स्पोर्टी टच देता है.

Advertisement

टाटा ने फिलहाल Punch EV फेसलिफ्ट के रियर डिजाइन को रिवील नहीं किया है. हालांकि उम्मीद है कि इसमें पेट्रोल Punch की तरह कनेक्टेड LED टेल लैंप सेटअप देखने को मिल सकता है. एक्सटीरियर में बदलाव ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन कार को फ्रेश लुक जरूर मिलता है.

Tata Punch EV में कंपनी लेवल-2 ADAS फीचर शामिल कर सकती है. Photo: ev.tatamotors.com

केबिन में हो सकते हैं हल्के अपडेट

इंटीरियर में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. हालांकि डिजाइन में हल्के अपडेट देखने को मिल सकते हैं. Nexon EV की तरह इसमें बड़ा 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो नए सॉफ्टवेयर के साथ आएगा. इसके अलावा ज्यादातर केबिन पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है. हो सकता है कि, कंपनी इंटीरियर में कुछ नए फीचर्स को शामिल करे.

बैटरी, ड्राइविंग रेंज

Punch EV फेसलिफ्ट में पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें पहले की तरह 25kWh और 35kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे. 25kWh बैटरी के साथ 265 किलोमीटर और 35kWh बैटरी के साथ 365 किलोमीटर की ARAI रेंज मिलेगी. छोटे बैटरी पैक वाला मोटर 82hp और 114Nm टॉर्क देता है, जबकि बड़ा बैटरी पैक 122hp और 190Nm टॉर्क जनरेट करता है.

फीचर्स और सेफ्टी पर पूरा फोकस

Punch EV फेसलिफ्ट में मौजूदा फीचर्स को बरकरार रखा जाएगा. इसमें 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर (IRVM), कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं. सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग, लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

Advertisement

क्या होगी कीमत

Punch EV फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. फिलहाल Punch EV की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से 14.44 लाख रुपये के बीच है. फेसलिफ्ट वर्जन के साथ कीमत में हल्का इजाफा देखने को मिल सकता है. बहरहाल, इसकी कीमतों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा. बाजार में इसका मुकाबला MG Windsor जैसी कारों से है. जो कि देश भर में तेजी पापुलर हो रही है.

---- समाप्त ----