बंदूक नहीं... अब गरजेगी MADA 9! देखिए कैसी है तालिबान राज में बनी अफ़ग़ानिस्तान की पहली सुपरकार

भारत में ऑटो एक्सपो का 16वां सस्करण चल रहा है, देश में चारों तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों और कॉन्सेप्ट सहित कई नई कारों की चर्चा हो रही है. इसी बीच तालिबानी हकूमत के अफ़ग़ानिस्तान में पहली कंट्री मेड सुपरकार ने दस्तक दे दी है. हमेशा बंदूकों, हिंसा और फतवों के लिए सुर्खियों में बने रहने वाले इस मुल्क़ की पहली सुपरकार को एक स्थानीय इंजीनियर ने बनाया है. आज हम आपको अपने इस लेख में इस सुपरकार से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे, तो आइये रूबरू होते हैं टोयोटा के इंजन से लैस इस नई Mada-9 सुपरकार से-

बता दें कि, काबुल के रहने वाले इंजीनियर मुहम्मद रज़ा अहमदी ने इस सुपरकार को तैयार किया है. इस कार का निर्माण पिछले पांस सालों से जारी था, जो कि पिछली सरकार में शुरू हुआ था. स्थानीय एनटॉप कार डिज़ाइन स्टूडियो में तैयार की गई इस कार में अभी काफी काम बाकी है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी इस कार की इंटीरियर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है. इसलिए इसके फीचर्स और तकनीक के बारे में कुछ जानकारी हाथ भी नहीं लग सकी है. इस सुपरकार को तैयार करने में तकरीबन 30 इंजीनियरों ने काम किया है.

हालांकि इस कार का वीडियो और तस्वीरें इससे पूर्व भी सोशल मीडिया पर साझा की गई थीं. लेकिन हाल ही में इसे तालिबान हुकूमत ने बगराम एयरबेस पर इसे पेश किया गया. अभी इस कार के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और तकनीक इत्यादि के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस कार में टोयोटा कोरोला का इंजन इस्तेमाल किया गया है. इस कार को Mada9 नाम दिया गया है.



Unveiling ceremony of a car made by an Afghan engineer M. Raza Mohammadi. All qualified Afghan youths should rise to the occasion to play their innovative role in the reconstruction and development of Afghanistan. pic.twitter.com/gScHaBf7mp