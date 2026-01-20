Skoda Kushaq: बेस वेरिएंट में ही सनरूफ...! Sierra-Creta को टक्कर, पेश हुई नई स्कोडा कुशाक

Skoda Kushaq facelift unveiled: स्कोडा ऑटो इंडिया ने भारतीय बाजार में आज अपनी नई कुशाक फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया है. कीमतों के ऐलान से पहले सामने आई यह एसयूवी अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा फीचर-लोडेड और तकनीक के मामले में पहले से कहीं आगे नजर आती है. मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में कुशाक हमेशा से मजबूत दावेदार रही है और अब यह नया अवतार इसे और बेहतर बनाता है. बाजार में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस और हालिया लॉन्च टाटा सिएरा जैसे मॉडलों से है.

लुक और डिज़ाइन

नई Skoda Kushaq फेसलिफ्ट में स्कोडा की लेटेस्ट मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज साफ तौर पर देखने को मिलती है. सामने की तरफ स्लीक LED हेडलैंप, आईब्रो जैसी डे टाइम रनिंग लाइट्स (DRL's) और L-शेप सिग्नेचर दिए गए हैं, जिन्हें ग्रिल में लगी लाइट बार जोड़ती है. यह डिजाइन नई कोडियाक से इंस्पायर्ड है. नया बंपर और सिल्वर स्किड प्लेट इसे और दमदार लुक देते हैं. मोंटे कार्लो वेरिएंट में रेड स्ट्राइप वाली ग्रिल, ग्लॉस ब्लैक फिनिश और खास बैजिंग भी दी गई है, जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं.

साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन नए 16 और 17 इंच के अलॉय व्हील्स इसे फ्रेश लुक देते हैं. पीछे की तरफ एलईडी लाइट बार के साथ स्कोडा लेटरिंग और सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं. पीछे की तरफ 'SKODA' लोगो इल्यूमिनेटेड है, यानी इसमें लाइट जलती है. यह कार नए कलर ऑप्शन्स में पेश की जा रही है, जिनमें शिमला ग्रीन, ब्रिलियंट सिल्वर, कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील, चेरी रेड, डीप ब्लैक, लावा ब्लू और स्टील ग्रे शामिल हैं. इन नए रंगों के साथ कार का लुक और ज्यादा फ्रेश और प्रीमियम नजर आता है.

Skoda Kushaq के हायर वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ का ऑप्शन दिया गया है. Photo: Screengrab

बेस वेरिएंट में सनरूफ

नई कुशाक के साथ स्कोडा ने एक और शानदार प्रयोग किया है. कंपनी ने इस एसयूवी के वेरिएंट में ही इलेक्ट्रिक सनरूफ दे दिया है, जबकि टॉप वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ का ऑप्शन दिया जा रहा है. इस फीचर के साथ सनरूफ के शौकीनों के लिए ये एसयूवी और भी ख़ास हो गई है.

कैसा का कुशाक का इंटीरियर

केबिन के अंदर कुशाक फेसलिफ्ट अब और ज्यादा प्रीमियम हो गई है. इसमें सेगमेंट-फर्स्ट रियर सीट मसाज फंक्शन दिया गया है. ऑल-एलईडी लाइटिंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर, लेदरेट सीटें, वेंटिलेशन के साथ इलेक्ट्रिक फ्रंट सीटें, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम इसे टेक-सेवी बनाते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में 1.0 लीटर का टीएसआई पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 104 बीएचपी की पावर और 250 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. इसके अलावा कंपनी 1.5 लीटर का ज्यादा दमदार 4 सिलेंडर टीएसआई इंजन का विकल्प भी दे रही है, जो 147 बीएचपी की पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क जेनरेट करता है.

ट्रांसमिशन की बात करें तो स्कोडा इस सेगमेंट में पहली बार 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दे रही है, जो खास तौर पर 1.0 लीटर टीएसआई इंजन के साथ मिलता है. वहीं ज्यादा पावर चाहने वाले ग्राहकों के लिए 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी उपलब्ध है.

AI टेक्नोलॉजी और सेफ्टी

नई कुशाक फेसलिफ्ट के इंफोटेनमेंट सिस्टम में गूगल जेमिनी AI असिस्टेंट को शामिल किया गया है, जिससे न्यूज, रियल-टाइम जानकारी और वॉयस कमांड के जरिए कार के फीचर्स कंट्रोल किए जा सकते हैं. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, आईएसओफिक्स माउंट और ऑटो-डिमिंग इन साइड रियर व्यू मिरर (IRVM) जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह एसयूवी पहले की तरह 5-स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग के साथ आती है.

मोंटे कार्लो वेरिएंट

स्कोडा ने कुशाक फेसलिफ्ट को मोंटे कार्लो वेरिएंट में भी लॉन्च किया है. इसमें खास बैजिंग, रेड स्ट्राइप वाली ग्रिल, ब्लैक-आउट एलिमेंट्स और ड्यूल-टोन पेंट दिया गया है. कुल मिलाकर नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट स्टाइल, फीचर्स और सेफ्टी का दमदार पैकेज बनकर सामने आई है.

हालांकि अभी स्कोडा ने नई कुशाक की कीमतों का ऐलान नहीं किया है. इसकी आधिकारिक बुकिंग शुरू की जा चुकी है. जिसे कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से बुक किया जा सकता है. बहुत जल्द ही इसकी कीमतों की भी घोषणा की जाएगी.



