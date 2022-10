दिवाली से पहले कुछ बड़ा करने की तैयारी में Ola, सीईओ ने ट्विटर पर किया ऐलान

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) यूनिकॉर्न ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) दिवाली से पहले कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है. खुद कंपनी के सीईओ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस प्लान के संकेत दिए हैं. रिपोर्ट की मानें तो कंपनी अपने S1 ई-स्कूटर का सबसे किफायती वेरिएंट लॉन्च कर सकती है. चालू फेस्टिव सीजन में कंपनी के ई-स्कूटर की जबर्दस्त सेल के बाद नए लॉन्च की तैयारी की जा रही है.

S1 का नया वेरिएंट पेश हो सकता है

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि नवरात्र पर्व के दौरान उसके प्रोडक्ट की जबर्दस्त डिमांड देखी गई और सेल 4 गुना तक उछाल आया. बिक्री में तेजी से उत्साहित कंपनी ने अब दिवाली (Diwali) को लेकर प्लान तैयार कर दिया है. उम्मीद है कि दिवाली के आसपास ओला अपने S1 ई-स्कूटर श्रृंखला में एक नया वेरिएंट (S1 New Variant) शामिल कर सकती है.

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इस नए S1 वेरिएंट की कीमत 80,000 रुपये से कम होगी, इस सेगमेंट में अब तक की सबसे सस्ती कीमत माना जा सकता है. इस सीरीज के अन्य वाहन 99,999 रुपये से ऊपर की कीमत के हैं.

ओला CEO ने ट्वीट में ये कहा

गुरुवार को ओला इलेक्ट्रिक के को-फाउंडर और सीईओ भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) ने दिवाली के पहले की अपनी तैयारी का संकेत सोशल मीडिया पर दिया. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'इस महीने कुछ बड़ा लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है! जो #EndICEAge क्रांति को कम से कम 2 साल तेज करेगा.' जिसे लेकर बेहद उत्साह है. अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक्साइटमेंट दिखाते हुए एक इमोजी भी शेयर की है.

Planning something BIG for our launch event this month! Will accelerate the #EndICEAge revolution by at least 2 years.



Really excited 😉