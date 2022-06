Maruti Brezza Launch: लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक सनरूफ वाली नई मारुति ब्रेजा, इतनी है कीमत

इस साल की मोस्ट अवेटेड मारुति (Maruti Most Awaited SUV Launch) की नई ब्रेजा लॉन्च (Maruti Brezza 2022 Launch) हो गई है. कंपनी की इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में इस बार बहुत कुछ नया है, कई फीचर्स भी अनोखे हैं. सबसे बड़ी बात ये मारुति की पहली ऐसी कार होगी जिसमें सनरूफ (Maruti's First Car with Sunroof) भी आएगी. कंपनी ने नई ब्रेजा में ब्लैक कलर की इलेक्ट्रिक सनरूफ (Brezza has Electric Sunroof) दी है. जानें और क्या खास है इस कार में और कितनी है इसकी कीमत...

मिलेगा Smart Hybrid का ऑप्शन

मारुति ने अपनी इस कार के नाम से Vitara शब्द हटा दिया है. ये कार अब से सिर्फ Brezza नाम से जानी जाएगी. मारुति ने 2016 में जब पहली बार इस कार को लॉन्च किया था तब ये सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन में आई थी. बाद में कंपनी ने इसका पेट्रोल वर्जन लॉन्च किया. नई ब्रेजा पेट्रोल मॉडल में आएगी और इसमें मारुति की Smart Hybrid टेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन होगा.

पावर में दमदार है नई Brezza

नई ब्रेजा 1.5 लीटर डुअल जेट के-सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ आएगी. इस इंजन को कंपनी ने हाल में अपनी नई Ertiga और XL6 में दिया था. ये 101 bhp की मैक्स पावर और 137 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. नई ब्रेजा में आपको 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता रहेगा. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल सकते हैं.

Brezza में ये होगा पहली बार

नई ब्रेजा में कई सारे फीचर्स पहली बार मिलेंगे. जैसे इसमें काले रंग की एक इलेक्ट्रिक सनरूफ होगी, जो मारूति की किसी भी कार में पहली बार आ रही है. वहीं कई फीचर्स हाल में लॉन्च हुई Baleno facelift से लिए गए हैं. इनमें 9 इंच की फ्लोटिंग SmartPlay Pro+ इंफोटेनमेंट स्क्रीन, हेडअप डिस्प्ले (Head Up Display) और 360 डिग्री व्यू कैमरा शामिल है. इसके अलावा ये कार एंड्राइड ऑटो और ऐपल कार प्ले जैसे फीचर के साथ आएगी.

लुक में धांसू है नई ब्रेजा

इस कार में आपको सराउंड साउंड सेंस ऑडियो टेक्नोलॉजी भी मिलेगी. साथ ही केबिन में आपको एंबीयंस मूड लाइटिंग, वायरलैस चार्जिंग के फीचर भी मिलेंगे. कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम वॉयस कंट्रोल पर काम करेगा. ये कार नौ कलर में आएगी. इसमें 3 कलर ऑप्शन डुअल टोन हैं जबकि 6 कलर ऑप्शन सिंगल टोन कलर के हैं. इसके कलर ऑप्शन में Pearl Arctic White, Splendid Silver, Magma Grey, Sizzling Red, Brave Khakhi और Exuberant Blue जैसे रंग शामिल हैं. वहीं ये कार LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में आएगी.

नई Brezza में सेफ्टी का ध्यान

नई ब्रेजा को कंपनी ने सेफ्टी पैरामीटर्स पर खरा बनाने की कोशिश की है. इसमें आपको 6 एयरबैग के ऑप्शन के साथ हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एबीएस, रीयर पार्किंग कैमरा और सेंसर्स, स्पीड मॉनिटर जैसे करीब 40 कनेक्टेड कार फीचर्स शामिल हैं.

20.15 KM का जबरदस्त माइलेज

नई ब्रेजा में डुअल जेट और डुअल वीवीटी टेक्नोलॉजी है. इस वजह से इस कार में एक लीटर पेट्रोल में 20.15 किलोमीटर प्रति लीटर तक का जबरदस्त माइलेज मिलता है.

लुक में धांसू है नई Brezza

कंपनी की ये कार एक्सटीरियर लुक में एकदम धांसू है. इसके फ्रंट ग्रिल का डिजाइन बदला गया है. वहीं इसके बंपर को पहले से थोड़ा स्पोर्टी बनाया गया है. फ्रंट पर डुअल प्रोजेक्टेर हेडलैंप, एल-शेप एलईडी डीआरएल हैं. वहीं रीयर पर एलईडी टेल लाइट दी गई हैं. वहीं कार में सिल्वर स्किड प्लेट का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है. ये एक 4 मीटर से कम की एसयूवी है. इसकी लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1790mm, ऊंचाई 1685mm और व्हीलबेस 2500mm है. इंटीरियर में इसे डुअल टोन टच दिया गया है. ये ब्राउन और ब्लैक कलर की थीम के साथ आएगी.

इतनी है Brezza की कीमत

ये हैं नई ब्रेजा की कीमतें

नई मारुति ब्रेजा की कीमत (New Maruti Brezza 2022 Price) मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा है. इसकी कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू होती है. जबकि अलग-अलग वैरिएंट के हिसाब से इसकी अधिकतम एक्स-शोरूम प्राइस 13.96 लाख रुपये तक जाती है. इस कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है. कोई भी 11,000 रुपये में इसकी बुकिंग करा सकता है. अभी तक कंपनी को इसकी 45,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी है.