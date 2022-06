Maruti Brezza Launch: हो जाइए तैयार, जल्द नए अवतार में आ रही Maruti की ये बड़ी कार

New Maruti Brezza Launch Date: इस बार मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki India) जो एसयूवी लॉन्च करने जा रही है, उसका नाम विटारा ब्रेजा (Vitara Brezza New Look) की जगह सिर्फ ब्रेजा (Maruti Brezza) हो सकता है. बड़े साइज की गाड़ियों के मामले में इस साल मारुति की ये तीसरी लॉन्च है.

अब सिर्फ Brezza होगा नाम (File Photo)