'मुबारक हो, बाप हुआ है!', Mahindra ने रिवील किया नई SUV का नाम

महिंद्रा एंड महिंद्रा की Big Daddy of SUVs कौन है? अब ये पता चल गया है. बीते कई दिन से महिंद्रा की इस नई एसयूवी को लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर Buzz बना हुआ था. अब कंपनी ने इसका नाम रिवील कर दिया है. महिंद्रा की ये एसयूवी Mahindra ScorpioN नाम से मार्केट में आएगी.

मुबारक हो, बाप हुआ है!

इस कार के नए टीजर वीडियो में पहली बार इस कार की पूरी झलक दिखाई देती है. इस बार महिंद्रा ने इस कार के विज्ञापन के लिए बॉलीवुड के BigB Amitabh Bachchan की आवाज को इस्तेमाल किया है. नए टीजर में अमिताभ बच्चन को आप इस एसयूवी के बारे में 'मुबारक हो, बाप हुआ है!' कहते हुए सुन सकते हैं. आप भी ये वीडियो यहां देख सकते हैं.

The name is enough. #BigDaddyOfSUVs



