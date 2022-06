नई Mahindra Scorpio का इंटीरियर लुक है बेहद खास, मिलेगा XUV700 का ये फीचर भी

इस बार आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने नई स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio N) को काफी लक्जरी फील वाली गाड़ी बनाया है. ये पता चलता है हाल में आए इसके नए टीजर से जो इसके इंटीरियर की डिटेल रिवील करता है. साथ ही इसमें XUV700 का एक खास फीचर भी मिलेगा.

स्कॉर्पियो में होगी वेंटिलेटेड सीट

महिंद्रा स्कॉर्पियो के नए टीजर से पता चलता है कि इसमें वेंटिलेटेड सीट होंगी. ये अपने सेगमेंट की कारों की सबसे ऊंची कमांड सीट होंगी. वहीं महिंद्रा के नए लोगो के साथ आने वाले स्टीयरिंग व्हील पर कई कंट्रोल फीचर्स मिलेंगे. इतना ही नहीं ये 3-लाइन वाली कार होगी, यानी इसके 7-सीटर कार होने के चांसेस हैं.

मिलेगा डिजिटल स्पीड मीटर

नई स्कॉर्पियो में डिजिटल क्लस्टर मीटर होगा. इसके अलावा ड्राइव मोड सिलेक्ट करने के लिए नॉब बटल दिया गया है. इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन को बीच में सेट किया गया है, लेकिन ये एक्सयूवी700 की तरह सिंगल स्क्रीन नहीं है. डिजिटल स्पीड मीटर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन अलग-अलग होगी.

आएगा सोनी का साउंड सिस्टम

इस नई एसयूवी (Upcoming SUV in June 2022) में आपको Sony के स्पीकर्स मिलेंगे. वहीं इसकी अपहोलेस्ट्री को बहुत शानदार फील दिया गया है. कंपनी ने लक्जरी फील के चलते ही इस कार को Big Daddy of SUV का नाम दिया है.

आएगा XUV700 का ये फीचर

महिंद्रा की सबसे पॉपुलर गाड़ी इस समय XUV700 है. इसमें कई एडवांस टेक्नालॉजी दी गई हैं और इन्हीं में से एक है कनेक्टेड कार फीचर Adrenox, ये कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स और कार कंट्रोल वाला फीचर है. अब ये Mahindra Scorpio N में भी आएगा. देखें ये वीडियो...

Advanced Technology. Captivating Interiors. Enhanced Comfort and Safety. Come, witness the Daddy raise the bar.#BigDaddyOfSUVs | The All-New Scorpio-N.



pic.twitter.com/ur29z9B691