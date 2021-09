XUV700 के बस ‘लॉन्च’ का इंतजार, बाकी डिटेल आई ‘लीक’ में बाहर!

Mahindra XUV700 की अगले महीने होने वाले लॉन्च का सबको बेसब्री से इंतजार है. कंपनी ने 14 अगस्त को जब इसका फर्स्ट लुक रिवील किया था, तो इसके कुछ वैरिएंट की जानकारी दी थी. लेकिन अब इसकी लॉन्चिंग से पहले ही इसके सारे वैरिएंट और उनकी प्राइस की जानकारी लीक हो गई है.

XUV700 की दो सीरीज

कंपनी ने XUV700 को 5-सीटर और 7-सीटर दोनों ऑप्शन में उतारा है. इसकी दो सीरीज MX और AX हैं. इसमें AX सीरीज कनेक्टेड कार के फीचर से लैस होगी. वहीं कंपनी ने इसे पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन भी में पेश किया है.

Mahindra XUV700 को 2.0 लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर mHawk डीजल इंजन के साथ कंपनी ने पेश किया है. Mahindra XUV700 रफ्तार की बाजीगर है. ये 0 से 60 किमी की स्पीड को मात्र 4.6 सेकेंड में पकड़ती है.

XUV700 की प्राइस रेंज

इसकी शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपये से शुरू होती है और ये 21.69 लाख रुपये तक जाती है. इसमें सबसे कम कीमत 5-सीटर XUV700 MX MT पेट्रोल वैरिएंट की है. वहीं सबसे अधिक कीमत 7-सीटर XUV700 AX7 (O) AT AWD पेट्रोल वैरिएंट की है.

XUV700 के वैरिएंट और प्राइस डिटेल

5-सीटर ऑप्शन में XUV700 के ये वैरिएंट है और इनकी एक्स-शोरूम कीमत ये है.

XUV700 MX MT (P) की 11.99 लाख रुपये,

XUV700 MX MT (D) की 12.49 लाख रुपये,

XUV700 AX3 MT (P) की 13.99 लाख रुपये,

XUV700 AX3 MT (D) की 14.99 लाख रुपये,

XUV700 AX5 MT (P) FWD की 14.99 लाख रुपये,

XUV700 AX5 AT (P) FWD की 16.29 लाख रुपये,

XUV700 AX5 MT (D) FWD की 15.99 लाख रुपये,

XUV700 AX5 AT (D) FWD की 17.29 लाख रुपये,

XUV700 AX5 AT (D) AWD की 18.79 लाख रुपये,

XUV700 AX5 (O) AT (P) FWD की 16.99 लाख रुपये,

XUV700 AX5 (O) AT (P) AWD की 18.49लाख रुपये,

XUV700 AX5 (O) AT (D) FWD की 17.99 लाख रुपये,

XUV700 AX5 (O) AT (D) AWDकी 19.49 लाख रुपये,

इसी तरह इसके 7-सीटर वैरिएंट के अलग-अलग मॉडल की प्राइस इस तरह है.

XUV700 MX MT (D) की 13.19 लाख रुपये,

XUV700 MX MT (P) की 12.69 लाख रुपये,

XUV700 AX5 MT (D) FWD की 16.69 लाख रुपये,

XUV700 AX5 AT (D) FWD की 17.99 लाख रुपये,

XUV700 AX5 MT (P) FWD की 15.69 लाख रुपये,

XUV700 AX5 AT (P) FWD की 16.99 लाख रुपये,

XUV700 AX5 AT (P) AWD की 18.49 लाख रुपये,

XUV700 AX5 (O) AT (D) FWD की 18.49 लाख रुपये,

XUV700 AX5 (O) AT (P) FWD की 17.69 लाख रुपये,

XUV700 AX7 AT (D) FWD की 19.49 लाख रुपये,

XUV700 AX7 (O) AT (D) FWD की 20.19 लाख रुपये,

XUV700 AX7 (O) AT (P) AWD की 21.69 लाख रुपये,

XUV700 AX7 AT (P) FWD की 18.49 लाख रुपये,

XUV700 AX7 (O) AT (P) FWD की 19.19 लाख रुपये,

XUV700 AX7 AT (P) AWD की 19.99 लाख रुपये,

XUV700 AX7 (O) AT (P) AWD की 20.69 लाख रुपये,

