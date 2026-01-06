scorecardresearch
 
Mahindra XUV 3XO EV : सिंगल चार्ज में 285KM रेंज... धांसू फीचर्स! महिंद्रा की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च

Mahindra XUV 3XO EV के साथ कंपनी 7.2 kW का AC चार्जर भी ऑफर कर रही है, जिसकी कीमत अलग से 50,000 रुपये रखी गई है. यह चार्जर घर पर ईजी और फास्ट चार्जिंग की सुविधा देता है. वहीं, कंपनी का कहना है कि, इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिलीवरी आगामी 23 फरवरी से शुरू होगी.

Mahindra XUV 3XO EV में कंपनी ने फ्रंट व्हील इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया है. Photo: ITG
Mahindra XUV 3XO EV में कंपनी ने फ्रंट व्हील इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया है. Photo: ITG

Mahindra XUV 3XO EV Launch Price: भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए महिंद्रा ने बहुप्रतीक्षित XUV 3XO EV को लॉन्च कर दिया है. आकर्षक लुक और दमदार बैटरी पैक से सजी इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी की शुरुआती कीमत 13.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. ये कंपनी के प्रोर्टफोलियो की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी है. बीते कल कंपनी ने बाजा में अपनी नई एसयूवी XUV 7XO को लॉन्च किया था, जिसकी शुरुआती कीमत 13.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. 

हाल के दिनों में टेस्टिंग के दौरान कई बार नजर आने के बाद अब XUV 3XO EV की आधिकारिक एंट्री हो चुकी है. खास बात यह है कि XUV 7XO के लॉन्च के ठीक एक दिन बाद XUV 3XO EV को पेश कर महिंद्रा ने साफ संकेत दे दिया है कि कंपनी पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में भी आक्रामक रणनीति अपनाने के मूड में है.

Mahindra XUV 3XO EV
Mahindra XUV 3XO EV की डिलीवरी अगले महीने से शुरू होगी. Photo: ITG

कैसा है डिजाइन

XUV 3XO EV का एक्सटीरियर मॉडर्न और प्रीमियम लुक के साथ तैयार किया गया है. इसमें सिंगल पैन सनरूफ दिया गया है, जो केबिन को खुलापन देता है. R16 डायमंड कट अलॉय व्हील्स SUV के लुक को और आकर्षक बनाते हैं. इसके अलावा LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, सिग्नेचर LED टेललैंप और टर्न इंडिकेटर के साथ LED DRL इसे एक फ्यूचरिस्टिक पहचान देते हैं. बेहतर विजिबिलिटी के साथ यह SUV प्रीमियम फील भी देती है.

इंटीरियर और फीचर्स

केबिन के अंदर महिंद्रा XUV 3XO EV में टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट का अच्छा मेल देखने को मिलता है. इसमें 10.25 इंच की दो HD स्क्रीन दी गई हैं, जिनमें एक इंफोटेनमेंट और दूसरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है. ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट और कीलेस एंट्री रोजमर्रा की ड्राइव को आसान बनाते हैं. 

वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, इनबिल्ट एलेक्सा के साथ Adrenox सिस्टम और ऑनलाइन नेविगेशन जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. 6 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, पीछे बैठने वालों के लिए AC वेंट्स, आर्मरेस्ट और 60:40 स्प्लिट सीट इसे फैमिली फ्रेंडली बनाते हैं. इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, ऑटो हेडलैंप, रेन सेंसिंग वाइपर और आगे-पीछे USB पोर्ट्स भी मौजूद हैं.

Mahindra 3XO EV
Mahindra XUV 3XO EV में 10.25 इंच की दो HD स्क्रीन दी गई हैं. Photo: ITG

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

महिंद्रा XUV 3XO EV में कंपनी ने 39.4 kWh की क्षमता का बैटरी पैक दिया गया है. जो रियल वर्ल्ड कंडीशन में करीब 285 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है. यह SUV रोजमर्रा के सफर और छोटे ट्रिप के लिए पूरी तरह से उपयुक्त मानी जा रही है. इसमें लगा इलेक्ट्रिक मोटर 110 kW की पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिससे शहर और हाईवे दोनों जगह दमदार परफॉर्मेंस मिलती है. 

कंपनी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट की सबसे तेज SUV है, जो महज 8.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. ड्राइवर के लिए फन, फास्ट और फियरलेस सहित कुल 3 ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए हैं. बेहतर राइड क्वालिटी के लिए इसमें फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग और MTV-VAL जैसी एडवांस सस्पेंशन टेक्नोलॉजी भी दी गई है.

चार्जिंग टाइम

चार्जिंग के मामले में भी XUV 3XO EV काफी बेहतर है. महिंद्रा का कहना है कि 50 kW DC फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी को 0 से 80 प्रतिशत तक सिर्फ 50 मिनट में चार्ज किया जा सकता है, जो लंबी लांग ट्रिप और डेली सिटी राइड दोनों के लिए इसे ज्यादा सुविधाजनक बनाता है.

सेफ्टी और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी

XUV 3XO EV में 80 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें रिमोट व्हीकल कंट्रोल, व्हीकल स्टेटस मॉनिटरिंग, ट्रिप समरी और स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी शामिल है. सेफ्टी के लिहाज से इसमें लेवल 2 ADAS टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, स्मार्ट पायलट असिस्ट और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ 360 डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम, 6 एयरबैग, 4 डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम समेत कुल 35 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

XUV 3XO EV
XUV 3XO EV को कंपनी ने केवल दो वेरिएंट में पेश किया है. Photo: ITG

कीमत और वेरिएंट

महिंद्रा XUV 3XO EV को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसकी शुरुआती कीमत AX5 वेरिएंट के लिए 13.89 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट AX7L की कीमत 14.96 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है. 

XUV 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन क्यों

महिंद्रा के अनुसार XUV 3XO EV को इसके पेट्रोल मॉडल XUV 3XO ब्रांड की मजबूत सफलता के बेस पर तैयार किया गया है. कंपनी ने बताया कि अप्रैल 2024 में लॉन्च के बाद से अब तक XUV 3XO की करीब 1.8 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं. यही कारण है कि महिंद्रा ने इसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक वर्जन उतारने का फैसला किया है, ताकि ग्राहकों को एक जाना-पहचाना और भरोसेमंद विकल्प मिल सके.

इन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन

महिंद्रा XUV 3XO EV को खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो डेली लाइफ में एक प्रैक्टिकल और फीचर से भरपूर किफायती इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं. यह SUV न सिर्फ आरामदायक ड्राइविंग का वादा करती है, बल्कि दमदार परफॉर्मेंस और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ एक बैलेंस्ड पैकेज पेश करती है, जो डेली कम्यूट के साथ-साथ वीकेंड ड्राइव के लिए भी उपयुक्त है.

कड़ी टक्कर वाले सेगमेंट में एंट्री

भारतीय इलेक्ट्रिक SUV बाजार में XUV 3XO EV की सीधी टक्कर टाटा नेक्सॉन EV और MG विंडसर से मानी जा रही है. ये दोनों मॉडल पहले से ही इस सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखते हैं. ऐसे में महिंद्रा XUV 3XO EV अपने फीचर्स, परफॉर्मेंस और ब्रांड वैल्यू के दम पर इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बनाने के लिए तैयार है.

