Honda Bike का दिवाली ऑफर, Zero डाउनपेमेंट, EMI पर ब्याज भी नहीं, कैशबैक अलग से

भारत की दूसरी सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी Honda Motorcycle and Scooter India ने इस साल दिवाली के लिए शानदार ऑफर पेश किया है. इसके हिसाब से ग्राहक त्यौहारी सीजन में Zero Down Payment और No Cost EMI जैसे ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं और एक तरह से बिना कोई पेमेंट किए ही नई मोटरसाइकिल या स्कूटी को घर ले जा सकते हैं.

होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया (HMSI) का ऑफर 31 अक्टूबर 2022 तक मान्य रहने वाला है. कंपनी ने ये ऑफर अपने सभी मॉडल्स के लिए पेश किया है. कंपनी के सबसे पॉपुलर मॉडल में होंडा एक्टिवा (स्कूटर) और होंडा शाइन (मोटरसाइकिल) हैं. इसके अलावा उसकी CD110 Dream Deluxe कार को भी लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है.

होंडा का कैशबैक ऑफर

होंडा की मोटरसाइकिल और स्कूटी पर कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है. कंपनी 50,000 रुपये तक ट्रांजैक्शन करने पर अधिकतम 5000 रुपये का कैशबैक ऑफर दे रही है. वहीं IDFC First Bank के ग्राहकों को Credit Card से EMI पेमेंट करने पर इस ऑफर का लाभ मिल रहा है. हालांकि उन्हें इसका लाभ 40,000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर ही मिल जाएगा. इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को भी कैशबैक का लाभ मिलेगा.

Zero डाउनपेमेंट और No Cost EMI

कंपनी ने अपने ऑफर में साफ किया है कि Zero Down Payment और No Cost EMI का ऑफर गाड़ी खरीदने के वक्त फाइनेंस करने वाली कंपनी पर निर्भर करेगा. फाइनेंस करने वाली कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से ही डाउनपेमेंट का अमाउंट तय होगा. जबकि Zero Down Payment की सुविधा कंपनी के कुछ सेलेक्टिव मॉडल पर ही मिलेगी.

सितंबर में बेची 5.18 लाख गाड़ियां

होंडा टू-व्हीलर्स इंडियन मार्केट में लगातार तेजी से बढ़ रही है. सितंबर 2022 में भी कंपनी की टोटल सेल्स पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 7.6% बढ़ी. कंपनी ने कुल 5.18 लाख दोपहिया वाहन बेचे, जबकि सितंबर 2021 में ये संख्या 4.88 लाख थी.