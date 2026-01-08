नो ट्रैफिक... नो सिग्नल, टनल में टेस्ला! एलन मस्क का Vegas Loop बदल रहा है शहरों की रफ्तार

दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क की कंपनी द बोरिंग कंपनी (The Boring Company) द्वारा बनाया गया वेगास लूप (Vegas Loop) अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं रहा, बल्कि यह अमेरिका के सबसे तेजी से बढ़ते अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल हो गया है. शुरुआत में छोटे स्तर पर शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अब लास वेगास की ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

इंडस्ट्रियलिस्ट मारियो नॉफेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, वेगास लूप ने बेहद कम समय में बड़ी छलांग लगाई है. साल 2022 में यह नेटवर्क केवल 5 मील तक फैला था और उस वक्त इसमें केवल 5 स्टेशन थे. आज यह सिस्टम 70 मील से ज्यादा फैल चुका है और इसके लिए 93 स्टेशनों को मंजूरी मिल चुकी है.

Vegas Loop का नेटवर्क विस्तार अब 70 मील (112 किमी) तक हो चुका है. Photo: Boringcompany.com

यह अंडरग्राउंड टनल सिस्टम लास वेगास कन्वेंशन सेंटर, रिसॉर्ट्स वर्ल्ड और कई मशहूर होटलों को आपस में जोड़ता है. पूरी यात्रा जमीन के नीचे होती है, जिससे ऊपर की सड़कों पर ट्रैफिक, सिग्नल और जाम जैसी समस्याओं से पूरी तरह बचा जा सकता है. इसे ट्रांसपोर्टेशन का बेस्ट फ्यूचर कहा जा रहा है, जो तेजी से बढ़ रहा है.

तेजी से परमिट और कंस्ट्रक्शन

द बोरिंग कंपनी का कहना है कि ट्रेडिशनल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तुलना में इन टनलों के लिए परमिट लेना और कंस्ट्रक्शन करना काफी फास्ट है. इसी वजह से वेगास लूप का विस्तार उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हो पाया है. जाहिर है कि, किसी आम सड़क परियोजना में मंजूरी से लेकर निर्माण कार्य तक कई अलग-अलग बैरियर्स से होकर गुजरना पड़ता है. दूसरी ओर जब काम शुरू किया जाता है तो इससे सड़क पर पहले से ही मौजूद ट्रैफिक भी बाधित होती है और इससे काम भी स्लो होता है. लेकिन वेगास लूप के साथ ऐसा नहीं है.

20 लाख से ज्यादा ट्रिप्स

कंपनी के अनुसार, लॉन्च के बाद से अब तक वेगास लूप में 20 लाख से ज्यादा ट्रिप्स पूरी हो चुकी हैं. इन टनलों के अंदर टेस्ला कारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यात्रियों को तेज़ और आरामदायक सफर का अनुभव देती हैं. ये कारें बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रूके यात्रियों को एक प्वाइंट से पिक कर के उनके गंतव्य तक पहुंचा रही हैं.

इस प्रोजेक्ट के सपोटर्स का मानना है कि अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भीड़भाड़ वाले शहरों में ट्रैफिक कम करने और यात्रा का समय घटाने में अहम भूमिका निभा सकता है. द बोरिंग कंपनी का कहना है कि वेगास लूप सफल साबित हो रहा है और आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा.

Cybertruck fleet added to Vegas Loop, shown here traveling between the Las Vegas Convention Center and the Encore Resort@LVCVA @WynnLasVegas pic.twitter.com/wL4APFbn5c — The Boring Company (@boringcompany) November 7, 2025

क्या है Vegas Loop

वेगास लूप एक अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसे एलन मस्क की कंपनी द बोरिंग कंपनी ने तैयार किया है. इसका उद्देश्य लास वेगास जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में तेज़, आसान और बिना ट्रैफिक वाला सफर उपलब्ध कराना है. इस सिस्टम में जमीन के नीचे बनी सुरंगों के जरिए टेस्ला इलेक्ट्रिक कारें यात्रियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाती हैं. क्योंकि पूरा सफर अंडरग्राउंड होता है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल, जाम और सड़क की भीड़ जैसी समस्याएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं.

5 साल पहले हुआ था शुरू

वेगास लूप की शुरुआत लास वेगास कन्वेंशन सेंटर लूप प्रोजेक्ट से हुई थी, जिसे पहली बार 2021 में आम लोगों के लिए खोला गया. शुरुआती दौर में यह सिस्टम सीमित दूरी और कुछ गिने-चुने स्टेशनों तक ही था. लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस, तेज़ निर्माण और कम लागत की वजह से इसे तेजी से विस्तार की मंजूरी मिलती गई. बीते कुछ सालों में इस नेटवर्क की लंबाई कई गुना बढ़ चुकी है और इसमें दर्जनों नए स्टेशन जोड़े गए हैं. द बोरिंग कंपनी का मानना है कि यह मॉडल भविष्य में बड़े शहरों के ट्रैफिक समाधान का मजबूत विकल्प बन सकता है और आगे चलकर वेगास लूप को और बड़े स्तर पर विकसित किया जाएगा.

