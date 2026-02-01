Budget 2026: पूर्वी राज्यों में बेहतर रोड कनेक्टिविटी! Mission Purvodaya के तहत दौड़ेंगी 4,000 इलेक्ट्रिक बसें

Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना नौंवा बजट पेश किया है. इस बजट के जरिए देश के पूर्वी हिस्से और पूर्वोत्तर भारत में ट्रांसपोट्रेशन की तस्वीर बदलने की बड़ी तैयारी की गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘मिशन पूर्वोदय’ के तहत बुनियादी ढांचे, उद्योग, पर्यटन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को नई रफ्तार देने का रोडमैप पेश किया है. जिससे पूर्वोत्तर को डेवलपमेंट के नए केंद्र के रूप में उभरने की उम्मीद है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बज़ट पेश करते हुए कहा कि, "केंद्र सरकार की ‘मिशन पूर्वोदय’ (Mission Purvodaya) योजना से अब पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि दुर्गापुर में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के साथ एक इंटिग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही पूर्वोदय से जुड़े पांच राज्यों में 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों को डेवलप किया जाएगा. इसके अलावा शहरी परिवहन (अर्बन ट्रांसपोर्टेशन) को मजबूत करने के लिए 4,000 ई-बसें (Electric Buses) चलाई जाएंगी."

मिशन पूर्वोदय भारत सरकार की एक अहम योजना है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में की गई थी. इसका मकसद देश के पूर्वी हिस्सों को आत्मनिर्भर बनाना और तेज आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है. इस मिशन के तहत ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है.

इस योजना का उद्देश्य पूर्वी भारत में मौजूद खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग कर एक इंटिग्रेटेड स्टील हब तैयार करना है. बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, ह्यूमन रिर्सोसेज डेवलप करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर है. सरकार का मानना है कि मिशन पूर्वोदय न सिर्फ इस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदलेगा, बल्कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाएगा.

निर्मला सीतारमण ने अपने बज़ट भाषण में कहा कि, "हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में वहां की स्थितियों के अनुसार सस्टेनेबल हिल ट्रेल्स डेवलप किए जाएंगे. साथ ही पूर्वी घाट के अराकु वैली और पश्चिमी घाट में भी यह डेवलपमेंट किया जाएगा. ओडिशा, कर्नाटक और केरल में महत्वपूर्ण कछुआ रिजर्व साइट्स के पास टर्टल ट्रेल्स डेवलप किए जाएंगे."



