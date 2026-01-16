केरल में जलवा बिखेरेंगे दिल्ली के खिलाड़ी... 17-18 जनवरी को नेशनल कलरिपयट्टू लीग में लेंगे हिस्सा

प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट कलरिपयट्टू को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय कलरिपयट्टू लीग 2026 का आयोजन किया जा रहा है. ये आयोजन 17–18 जनवरी को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है. इंडियन कलरिपयट्टू फेडरेशन की ओर से इसका संचालन हो रहा है, जिसे स्पोर्ट्स आथोरिटी आफ इंडिया की मान्यता प्राप्त है. इस प्रतियोगिता में देशभर के राज्यों से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जो अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे.
इसी कड़ी में दिल्ली कलारीपयट्टू एसोसिएशन ने भी ऐलान किया है कि उसके खिलाड़ी 17 और 18 जनवरी 2026 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित होने वाली नेशनल कलारीपयट्टू लीग में हिस्सा लेंगे. यह आयोजन केंद्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत भारत की प्राचीन मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है. हाल के वर्षों में नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कलारीपयट्टू को शामिल किए जाने के बाद इस खेल को नई पहचान मिली है, जिसे यह लीग और मजबूत करती है.
दिल्ली कलारीपयट्टू एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इनमें श्रेया एस, मेधा शर्मा, नंदना बिनु, शिवप्रिया पी. वी., आदिनाथ के. बी., अद्वैत वी. नायर, अश्विन ए. एस., दीपांशु शामिल हैं.
ये सभी खिलाड़ी अंडर-18 वर्ग में चयनित किए गए हैं, जिनकी आयु सीमा 14 से 18 वर्ष के बीच है. प्रतियोगिता में हर एक इवेंट के शीर्ष तीन खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से नकद पुरस्कार, पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे. नेशनल कलारीपयट्टू लीग का उद्घाटन 17 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे होगा. उद्घाटन समारोह में केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. दिल्ली कलारीपयट्टू एसोसिएशन ने अपने खिलाड़ियों पर गर्व जताते हुए उन्हें प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि संगठन भविष्य में भी युवा प्रतिभाओं को तराशने और कलारीपयट्टू को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा.