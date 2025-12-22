scorecardresearch
 
करेले में छुपा है सेहत का खजाना! घर पर उगाने के लिए यहां से ऑर्डर करें बीज

घर पर करेला उगाना सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आप इसका सेवन करके अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं. करेले की उत्तम किस्म के बीज नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ऑनलाइन बेच रहा है. आप इन बीजों को मंगा कर करेला घर पर उगा सकते हैं और इसके फायदे पा सकते हैं.

करेला के बेस्ट बीज उगाएं (Photo: Pixabay)
करेला आपकी सेहत के लिए लाभदायक बन सकता है. यह लीवर को मजबूत बनाने, डायबिटीज नियंत्रण में मदद करने और वजन घटाने में सहायक माना जाता है. इसके कई फायदों के कारण इसे घर पर उगाना आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. आप करेला उगाने के लिए इसकी बेहतरीन किस्म का चयन कर सकते हैं. आप इसके बेस्ट बीज ऑनलाइन एनएससी स्टोर से मंगा सकते हैं.

एनएससी ने दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करेले की बेस्ट किस्म की जानकारी दी है. एनएससी ने बताया कि आप ये गुणकारी करेला अपने बगीचे में उगाकर फायदे पा सकते हैं. आप करेले की काशी प्रतिष्ठा वैरायटी के 5 ग्राम बीज केवल 35 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर के मुताबिक, काशी प्रतिष्ठा करेला की किस्म है. इस किस्म को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और अधिक उत्पादन देने वाली सब्जी के रूप में जाना जाता है. यह एक लता है जो चढ़ने वाली होती है और इसे अच्छे विकास के लिए सहारे की जरूरत होती है.

ऑर्डर से पहले जान लें ये बातें
माय स्टोर पर करेले की ये किस्म NSC Bitter Gourd Kashi Pratistha Seed नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं. इसका मतलब आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसिल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

