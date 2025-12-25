scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अंडे के दाम क्यों छू रहे आसमान? बाजार में 8 से 12 रुपये तक का बिक रहा अंडा, जानिए वजह

Egg Price: इस साल सर्दी में अंडे की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. रिटेल में एक अंडा 8 रुपये से कम नहीं मिल रहा है. पोल्ट्री विशेषज्ञों के अनुसार, उत्पादन कम होने और मांग बढ़ने के कारण कीमतें 25 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं. जनवरी में अंडे का रेट और बढ़ सकता है.

Advertisement
X
सर्दियों में बढ़ी अंडों की मांग (फाइल फोटो)
सर्दियों में बढ़ी अंडों की मांग (फाइल फोटो)

दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, लखनऊ, वाराणसी, पटना, रांची जैसे कई बड़े शहरों में इस बार अंडे की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. कोई भी शहर ऐसा नहीं है, जहां दुकानों में रिटेल में एक अंडा 8 रुपये से कम बिक रहा हो. आमतौर पर हर साल 7-9 रुपये में मिलने वाला अंडा इस सर्दी में बहुत महंगा हो गया है. दुकानदार और खरीदार दोनों हैरान हैं कि अंडे को इस बार क्या हुआ? अभी दिसंबर चल रहा है और जनवरी बाकी है, तो क्या कीमतें और बढ़ेंगी?

पोल्ट्री विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस साल अंडा ऊंचे दाम पर नहीं बिका तो बीते साल के दाम तो छोड़िए अंडा खरीदने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती.अंडों के बाजार रेट पर नजर दौड़ाएं तो अगस्त-सितंबर के मुकाबले 25 से 50 फीसद तक महंगे हो चुके हैं. अभी जनवरी का पूरा महीना बाकी है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि दाम और बढ़ सकते हैं.

डिमांड बढ़ने से महंगा हुआ अंडा
यूपी पोल्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष नवाब अकबर अली ने बताया कि दिसंबर आते ही पूरे देश में अंडों की मांग बहुत बढ़ गई है. यह सिर्फ एक शहर या राज्य में नहीं, हर जगह की अंडों की मांग बढ़ी है. उत्तर प्रदेश को ही रोज 5.5 से 6 करोड़ अंडों की जरूरत होती है, जिसमें से 3.5 से 4 करोड़ दूसरे राज्यों से आते हैं.

से

और भी
Aravalli News: अरावली पर किसी नई माइनिंग लीज की इजाजत नहीं, विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा आदेश 

Aravalli News: अरावली पर किसी नई माइनिंग लीज की इजाजत नहीं, विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा आदेश 
किसानों को नीलगाय के आतंक से मिलेगी मुक्ति, इस राज्य में गोली मारने का आदेश

किसानों को नीलगाय के आतंक से मिलेगी मुक्ति, इस राज्य में गोली मारने का आदेश
चना की फसल बचानी है तो शुरुआती 22 दिन बिल्कुल न करें नजरअंदाज, हो सकता है भारी नुकसान

चना की फसल बचानी है तो शुरुआती 22 दिन बिल्कुल न करें नजरअंदाज, हो सकता है भारी नुकसान
Aravali Hills: रामगढ़ के युवाओं का चेतावनी भरा आंदोलन, अरावली बचाने की मुहिम तेज

Aravali Hills: रामगढ़ के युवाओं का चेतावनी भरा आंदोलन, अरावली बचाने की मुहिम तेज
Apple Import: इंडिया-न्‍यूजीलैंड FTA में सेब आयात को मंजूरी से टेंशन में सेब किसान, अब सरकार ने दी ये सफाई

Apple Import: इंडिया-न्‍यूजीलैंड FTA में सेब आयात को मंजूरी से टेंशन में सेब किसान, अब सरकार ने दी ये सफाई
Advertisement

यूपी में दुकानों पर रिटेल में एक अंडा 8 से 10 रुपये तक बिक रहा है. जबकि होलसेल यानी थोक में कीमत 7.5 रुपये तक पहुंच गई है. ट्रांसपोर्ट का खर्च जोड़ें तो कीमत और बढ़ जाती है. बाजार को देखकर ऐसा लग रहा है कि होलसेल में 15.20 पैसे प्रति अंडा और महंगा हो सकता है. ऐसे में  जनवरी में अगर अंडा 8.5 रुपये का हो जाए तो हैरानी नहीं. फरवरी से ही कीमतें कम होने की उम्मीद है.

अगर सही दाम नहीं मिले तो अंडा ढूंढना पड़ेगा!
पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रनपाल ढांढा ने कहा कि अंडा अगर 8 रुपये का बिक रहा है तो उसे महंगा नहीं कह सकते. इस पोल्ट्री फार्मर को अंडे के सही कीमत मिल रही है. दरअसल, बीते कई साल से पोल्ट्री फीड महंगा हो रहा है लेकिन अंडे के दाम नहीं बढ़े थे. हर साल बड़ी संख्या में फार्मर अपने पोल्ट्री फार्म बंद कर रहे हैं. जिससे अंडा उत्पादन कम हो रहा है.

अगर इस बार भी अच्छे दाम नहीं मिलते, तो आगे अंडा मिलना मुश्किल हो जाता. बता दें कि पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होने वाली मक्का और सोयाबीन की सरकारी कीमत हर साल बढ़ जाती है, लेकिन अंडे की नहीं. दुनिया में सबसे सस्ता अंडा भारत में ही बिकता है.

Advertisement

सबसे सस्ता अंडा नमक्कल-होसपेट में 
नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी (NECC) के रोज के रेट देखें तो थोक में सबसे सस्ता अंडा नमक्कल और होसपेट में बिक रहा है. जहां 640-645 रुपये प्रति 100 अंडे का रेट है. विशेषज्ञों के मुताबिक, ये दोनों भारत की सबसे बड़ी अंडा मार्केट हैं. नमक्कल से सबसे ज्यादा अंडा दूसरे देशों में निर्यात होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement