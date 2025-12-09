scorecardresearch
 
सफेद नहीं अब घर में उगाएं गुलाबी किस्म की मूली, यहां मिलेंगे बेस्ट बीज

घर पर मूली उगाना एक अच्छा आइडिया बन सकता है. इसकी मदद से आप घर पर ही ताजी और पोषण से भरपूर मूली का आनंद ले सकते हैं. घर पर मूली उगाने के लिए आप पुसा गुलाबी किस्म का चयन कर सकते हैं. एनएससी स्टोर पर इस किस्म के बीज ऑनलाइन उपलब्ध हैं.

घर पर मूली की ये खास किस्म उगाएं (Photo: Pixabay)
अगर आप घर पर ताजी और स्वादिष्ट मूली उगाने का विचार बना रहे हैं, तो पूसा गुलाबी किस्म आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प बन सकती है. इस खास वैरायटी की मदद से आप घर में पौष्टिक मूली का आनंद ले सकते हैं. मूली की यह किस्म आपको नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) के ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगी.

एनएससी ने दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मूली की इस वैरायटी की जानकारी शेयर की है. एनएससी ने बताया है कि मूली की 'पूसा गुलाबी' वैरायटी के बीजों की मदद से आप अपने बगीचे में आसानी से शुद्ध-सेहतमंद मूली उगा सकते हैं. आप एनएससी स्टोर से इसके 100 ग्राम बीज मात्र 100 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर के मुताबिक यह मूली की किस्म पोषण से भरपूर है. इसकी जड़ें मध्यम आकार और बेलनाकार होती हैं. इसमें कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स और एस्कॉर्बिक एसिड अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. यह किस्म 55 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है. 

ऑर्डर से पहले जान लें ये बातें
माय स्टोर पर मूली की इस किस्म का नाम NSC Radish Pusa Gulabi है. माय स्टोर के मुताबिक, यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप इसके बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही रिटर्न कर सकते हैं.
अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें

