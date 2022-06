PM Kisan Yojana: अब ऐसे लोगों को लौटाने होंगे पीएम किसान योजना के पैसे, ये है बड़ी वजह

PM Kisan Yojana Update: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11 किस्तें दी जा चुकी है. कई ऐसे मामले सामने जिसमें इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठाया गया. सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाती है. विगत दिनों में ऐसे लोगों को नोटिस भी भेजे जा चुके हैं.

क्या लौटानी होगी पीएम किसान योजना की किस्त, ऐसे करें चेक

आप भी ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपको पैसे वापस करने हैं या नहीं. इसके लिए आपको फॉर्मर कॉर्नर पर रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा. यहां क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा. यहां मांगी गई सारी जानकारियों के भर दें. इसके बाद यहां पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या फिर मोबाइल नंबर दर्ज करना है. फिर कैप्‍चा कोड दर्ज कर ‘गेट डेटा’ पर क्लिक करें. अगर स्क्रीन पर आपको ‘You are not eligible for any refund amount’ का मैसेज नजर आता है, तो आपको पैसा वापस नहीं करना होगा. अगर रिफंड अमाउंट का ऑप्शन दिखता है, तो समझ जाइए कि आपको कभी भी पैसे वापस करने का नोटिस आ सकता है.

ई-केवाईसी भी अनिवार्य

ई-केवाईसी बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है. हाल ही में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर किसानों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी की प्रकिया पूरी कर लेने की बात कही थी. ई-केवाईसी की प्रकिया पूरी नहीं करने वाले किसानों के अगली किस्त से वंचित रह सकते है.

किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके, इसके लिए कई सारी योजनाएं लॉन्च होती रहती है. प्रधानमंंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भी किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह राशि तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये के अंतराल में हर चाहर महीने में जारी किए जाते हैं.