Gym Workout Fails: महिला ने जिम में उठाया 180 KG वजन, दबने की वजह से कुछ ही सेकंड में तोड़ा दम

कहते हैं एक स्वस्थ शरीर के लिए, व्यायाम बेहद जरूरी है. ऐसे में शरीर को फिट रखने के लिए बहुत से लोग जिम (Gym) जाते हैं. लेकिन हमें जिम में वर्कआउट करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है. एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. महिला जिम में हादसे का शिकार हो गई.

दरअसल, मैक्सिको (Mexico) में रहने वाली एक महिला जिम में वर्कआउट करने गई थी. महिला यहां जोश-जोश में ज्यादा वजन उठाने लगी, जिसके चलते दर्दनाक हादसा हो गया. 180 किलो वजनी Barbell के नीचे दबकर उसने दम तोड़ दिया. ये हादसा उसकी बेटी के सामने हुआ.

'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला अपनी बेटी के साथ फिटनेस सेंटर (Fitness Center) यानी जिम गई थी. जिम में उसने 180 किलो वजन (Barbell) उठाने का प्रयास किया, लेकिन अगले ही पल वो नीचे गिर पड़ी. जैसे ही महिला नीचे गिरी 180 किलो का Barbell सीधे उसकी गर्दन पर आ गिरा, जिससे उसकी गर्दन दब गई. इसके चंद सेकेंड बाद महिला ने दम तोड़ दिया.

