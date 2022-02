चीन को लेकर पुतिन और मोदी सरकार ने पकड़ी अलग राह

बीजिंग शुक्रवार को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है. चीन की राजधानी बीजिंग में एक पखवाड़े तक चलने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2022 (Winter Olympics 2022) का भव्य उद्घाटन हो चुका है. भारत ने बीजिंग ओलंपिक का जहां राजनयिक स्तर पर बहिष्कार कर दिया है, वहीं इस उद्घाटन समारोह में भारत के करीबी सहयोगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हो रहे हैं.

भारत ने गुरुवार को कहा कि वो उद्घाटन और समापन समारोह में आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करेगा. दरअसल, चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प में शामिल एक चीनी कमांडर को ओलंपिक में टॉर्च बियरर बनाया है. इसी बात को लेकर भारत ने ये फैसला लिया है कि खेलों का राजनयिक स्तर पर बहिष्कार करेगा. भारत का कहना है कि चीन ने ऐसा करके खेलों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है.

भारत, अमेरिका सहित दर्जन भर देशों ने किया बीजिंग ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार

अमेरिका और ब्रिटेन उन एक दर्जन देशों में से हैं जिन्होंने चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण खेलों के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है. हालांकि, उनके एथलीट ओलंपिक में भाग लेंगे.

शुक्रवार के उद्घाटन में व्लादिमीर पुतिन, इमरान खान, के अलावा मध्य एशिया के पांच राष्ट्रपति, सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्तेह अल-सीसी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शामिल होंगे.

चीन में क्या बोले रूसी राष्ट्रपति?

उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे पुतिन ने चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ में प्रकाशित एक लेख में कहा, 'रूस-चीन समन्वय की व्यापक रणनीतिक साझेदारी एक नए युग में प्रवेश कर रही है. ये साझेदारी एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है और दक्षता और जिम्मेदारी का एक मॉडल बन गई है. रूस इसकी सराहना करता है.'



पु्तिन ने आगे कहा, 'रूस और चीन की विदेश नीति वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए करीबी और एक जैसे दृष्टिकोण पर आधारित है. हमारे देश आज के चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में एक महत्वपूर्ण स्थिर भूमिका निभाते हैं. दोनों देश इसे और अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रणाली में लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं.'

पुतिन ने कहा कि दोनों देश कई संगठनों में भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोनों ब्रिक्स, रूस-भारत-चीन ढांचे, शंघाई सहयोग संगठन के साथ-साथ अन्य बहुपक्षीय ढांचे के भीतर व्यापक एजेंडे पर सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं.

इमरान खान की चीन यात्रा पर बोला पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इमरान खान के चीन दौरे को लेकर कहा कि इमरान खान शी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग से मिलेंगे. वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (China Pakistan Economic Corridor) सहित मजबूत व्यापार और आर्थिक सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ, द्विपक्षीय संबंधों के पूरे पहलू की समीक्षा करेंगे.

एक बयान में कहा गया है, 'दोनों देशों के नेताओं के बीच प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का व्यापक आदान-प्रदान भी होगा. इमरान खान की ये यात्रा पाकिस्तान और चीन के बीच की मजबूत साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को नयापन देगी.'

बर्ड्स नेस्ट नेशनल स्टेडियम में हुआ विंटर ओलंपिक खेल का उद्घाटन

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बर्ड्स नेस्ट नेशनल स्टेडियम में एक समारोह में ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की घोषणा की है. इस नेशनल स्टेडियम को 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बनाया गया था. 2008 के ओलंपिक की तरह ही 2022 के ओलंपिक के भव्य उद्घाटन समारोह का निर्देशन प्रसिद्ध चीनी फिल्ममेकर झांग यिमौ द्वारा किया जा रहा है.

गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee) से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शी ने कहा कि दुनिया कई चुनौतियों और कोरोना महामारी का सामना करते हुए अशांति और परिवर्तन की एक नए दौर में प्रवेश कर रही है.

उन्होंने कहा कि इस बार के ओलंपिक खेलों का थीम 'एक साथ... एक साझा भविष्य के लिए' (Together For A Shared Future) है, जो 2008 के 'एक विश्व एक सपना' (One World One Dream) थीम पर आधारित है.