क्या इस बार सूट पहनेंगे जेलेंस्की? राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से पूछा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस ने पूछा है कि क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की सोमवार को ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में होने वाली बैठक के दौरान सूट पहनने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ कई यूरोपीय नेता भी मौजूद रहेंगे. एक्सियोस की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.

सूट को लेकर अमेरिका में चर्चा

व्हाइट हाउस में मार्च में हुई राष्ट्रपति ट्रंप से पिछली मुलाकात के दौरान जेलेंस्की की ड्रेस का मामूली मुद्दा बड़े विवाद का विषय बन गया था, जिसे बाद में अधिकारियों ने कूटनीतिक गलती बताया था. इस साल जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की की ओवल ऑफिस में मुलाक़ात हुई, तो माहौल गरमा गया. उस मुलाक़ात के दौरान एक रिपोर्टर ने ज़ेलेंस्की से यह भी पूछ लिया कि उन्होंने सूट क्यों नहीं पहना.

बीबीसी के मुताबिक रिपोर्टर ने पूछा, 'आप सूट क्यों नहीं पहनते? आप इस देश के सर्वोच्च पद पर हैं, और फिर भी सूट पहनने से इनकार करते हैं. क्या आपके पास सूट है? बहुत से अमेरिकियों को इस बात से परेशानी है कि आप इस पद की गरिमा का सम्मान नहीं करते. ज़ेलेंस्की ने बाद में व्यंग्य किया था कि रूस से जंग खत्म होने पर वह यह ड्रेस पहनेंगे.

पिछली मुलाकात में लगाई थी फटकार

इससे पहले हुई बैठक के दौरान, ज़ेलेंस्की अपनी खास मिलिट्री स्टाइल ड्रेस में ट्रंप से मिले थे, यह ड्रेस यूक्रेन के युद्धकालीन लचीलेपन का प्रतीक बन गई थी, लेकिन कथित तौर पर इससे ट्रंप काफी नाराज हो गए थे. जेलेंस्की का अभिवादन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुटकी लेते हुए कहा, 'आज वह पूरी तरह तैयार होकर आए हैं,' इस तंज ने पहले से ही तनावपूर्ण बातचीत को और तनावपूर्ण बना दिया था.

ब्लैक जैकेट पहन सकते हैं जेलेंस्की

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ज़ेलेंस्की ने ऑफिशियल सूट और टाई के बजाय काले रंग की जैकेट पहनने की प्लानिंग की है, जो जून में नीदरलैंड में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए चुनी गई बिजनेस स्टाइल ड्रेस के जैसी है.

जेलेंस्की यूक्रेन में रूस के तीन साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से ट्रंप के साथ एक अहम बैठक के लिए वॉशिंगटन डीसी में हैं. ज़ेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, फ़िनलैंड, यूरोपीय संघ और नाटो के नेता भी इस मुलाकात में शामिल होंगे.

यह बैठक 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ट्रंप की बैठक के बाद हो रही है. पिछले सप्ताह ट्रंप-पुतिन वार्ता में सीजफायर पर कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन रूस ने कथित तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगियों को यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव देने पर सहमति जताई थी, जो नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत की तरह है.

ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप, ज़लेंस्की पर मॉस्को के अनुकूल समझौता मंजूर करने के लिए दबाव डाल सकते हैं. हालांकि, ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अपना क्षेत्र नहीं छोड़ेगा, लेकिन वह एक स्थायी शांति समझौते पर ट्रंप के साथ काम करने के लिए तैयार हैं.

