scorecardresearch
 

Feedback

क्या इस बार सूट पहनेंगे जेलेंस्की? राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से पूछा

ट्रंप और जेलेंस्की की पिछली मुलाकात के दौरान, ज़ेलेंस्की अपनी खास मिलिट्री स्टाइल ड्रेस में ट्रंप से मिले थे, यह ड्रेस यूक्रेन के युद्धकालीन लचीलेपन का प्रतीक बन गई थी. लेकिन कथित तौर पर इससे ट्रंप काफी नाराज हो गए थे.

Advertisement
X
ट्रंप ने पिछली मुलाकात में जेलेंस्की को लगाई थी फटकार
ट्रंप ने पिछली मुलाकात में जेलेंस्की को लगाई थी फटकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस ने पूछा है कि क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की सोमवार को ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में होने वाली बैठक के दौरान सूट पहनने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ कई यूरोपीय नेता भी मौजूद रहेंगे. एक्सियोस की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.

सूट को लेकर अमेरिका में चर्चा

व्हाइट हाउस में मार्च में हुई राष्ट्रपति ट्रंप से पिछली मुलाकात के दौरान जेलेंस्की की ड्रेस का मामूली मुद्दा बड़े विवाद का विषय बन गया था, जिसे बाद में अधिकारियों ने कूटनीतिक गलती बताया था. इस साल जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की की ओवल ऑफिस में मुलाक़ात हुई, तो माहौल गरमा गया. उस मुलाक़ात के दौरान एक रिपोर्टर ने ज़ेलेंस्की से यह भी पूछ लिया कि उन्होंने सूट क्यों नहीं पहना.

सम्बंधित ख़बरें

Trump will be discuss Putin's plan with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy on Monday at the White House. (Photo: AFP)
जेलेंस्की की मेजबानी को तैयार ट्रंप, यूक्रेन को वैश्विक मदद देने में अमेरिका सबसे आगे 
Donald Trump
ट्रंप के निशाने पर वोटिंग मशीन, डाक मतपत्रों पर भी लगाएंगे रोक! कर दी ये बड़ी घोषणा 
Vladimi Putin, Donald Trump, Narendra Modi
'पुतिन ट्रंप से मिलने को राजी हुए क्योंकि हमने भारत...', अलास्का मीटिंग को लेकर अमेरिकी सांसद का बड़ा दावा! 
PM Modi and Vladimir Putin had a Telephonic Conversation
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने PM मोदी को किया फोन, ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में दी जानकारी 
रणभूमि: यूक्रेन पर जमीन छोड़ने का दबाव बना सकता है US, व्हाइट हाउस में अहम बैठक 

ये भी पढ़ें: जेलेंस्की की मेजबानी को तैयार राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेन को वैश्विक मदद देने में अमेरिका सबसे आगे

बीबीसी के मुताबिक रिपोर्टर ने पूछा, 'आप सूट क्यों नहीं पहनते? आप इस देश के सर्वोच्च पद पर हैं, और फिर भी सूट पहनने से इनकार करते हैं. क्या आपके पास सूट है? बहुत से अमेरिकियों को इस बात से परेशानी है कि आप इस पद की गरिमा का सम्मान नहीं करते. ज़ेलेंस्की ने बाद में व्यंग्य किया था कि रूस से जंग खत्म होने पर वह यह ड्रेस पहनेंगे.

Advertisement

पिछली मुलाकात में लगाई थी फटकार

इससे पहले हुई बैठक के दौरान, ज़ेलेंस्की अपनी खास मिलिट्री स्टाइल ड्रेस में ट्रंप से मिले थे, यह ड्रेस यूक्रेन के युद्धकालीन लचीलेपन का प्रतीक बन गई थी, लेकिन कथित तौर पर इससे ट्रंप काफी नाराज हो गए थे. जेलेंस्की का अभिवादन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुटकी लेते हुए कहा, 'आज वह पूरी तरह तैयार होकर आए हैं,' इस तंज ने पहले से ही तनावपूर्ण बातचीत को और तनावपूर्ण बना दिया था.

ब्लैक जैकेट पहन सकते हैं जेलेंस्की

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ज़ेलेंस्की ने ऑफिशियल सूट और टाई के बजाय काले रंग की जैकेट पहनने की प्लानिंग की है, जो जून में नीदरलैंड में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए चुनी गई बिजनेस स्टाइल ड्रेस के जैसी है.

जेलेंस्की यूक्रेन में रूस के तीन साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से ट्रंप के साथ एक अहम बैठक के लिए वॉशिंगटन डीसी में हैं. ज़ेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, फ़िनलैंड, यूरोपीय संघ और नाटो के नेता भी इस मुलाकात में शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें: ट्रंप के साथ हॉट टॉक की कड़वी यादों के साथ US पहुंचे जेलेंस्की, अमेरिका ने कहा- क्रीमिया भूल जाए यूक्रेन!

Advertisement

यह बैठक 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ट्रंप की बैठक के बाद हो रही है. पिछले सप्ताह ट्रंप-पुतिन वार्ता में सीजफायर पर कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन रूस ने कथित तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगियों को यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव देने पर सहमति जताई थी, जो नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत की तरह है.

ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप, ज़लेंस्की पर मॉस्को के अनुकूल समझौता मंजूर करने के लिए दबाव डाल सकते हैं. हालांकि, ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अपना क्षेत्र नहीं छोड़ेगा, लेकिन वह एक स्थायी शांति समझौते पर ट्रंप के साथ काम करने के लिए तैयार हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement