10 लाख लोगों के घरों में बिजली गुल, 10 हजार फ्लाइट्स कैंसिल... अमेरिका में बर्फीले तूफान से हाहाकार

अमेरिका में बर्फीले तूफान से हाहाकार मचा हुआ है. तूफान का असर हर जगह दिख रहा है और आम लोगों की मुश्किलें थम नहीं रही हैं. अमेरिका के न्यू मैक्सिको तक 10 लाख से अधिक लोग बिना बिजली के रह रहे हैं. वहीं रविवार को 10 हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.

और पढ़ें

भारी बर्फबारी, ओले और कड़ाके की ठंडे ने देश के पूर्वी दो-तिहाई हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बिजली कटौती लगातार बढ़ती गई. 10 लाख से अधिक लोगों के घरों में बिजली गुल है.

तूफान की चपेट में अमेरिका के ये राज्य

इनमें टेनेसी, मिसिसिपी और लुइसियाना में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हैं. टेक्सास, केंटकी, जॉर्जिया, वेस्ट वर्जीनिया और अलबामा में भी तूफान का काफी असर है.

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightAware के मुताबिक, रविवार के लिए निर्धारित 10,800 से अधिक अमेरिकी उड़ानें रद्द कर दी गईं. शनिवार को भी 4,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थीं. न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और नॉर्थ कैरोलिना के कई बड़े महानगरों के एयरपोर्ट्स पर 80 फीसदी से अधिक उड़ानें रद्द रहीं.

डेल्टा एयरलाइंस ने कहा कि बर्फीले तूफान की वजह से सीमित उड़ान संचालन करेगी. एयरलाइंस ने शनिवार को भी अटलांटा और पूर्वी तट के कई शहरों, जिनमें बोस्टन और न्यूयॉर्क शामिल हैं, के लिए अतिरिक्त उड़ानें रद्द की थीं.

Advertisement

मौसम विभाग ने दी चेतावनी

नेशनल वेदर सर्विस के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार से सोमवार सुबह तक ओहायो वैली से लेकर उत्तर-पूर्वी अमेरिका तक भारी बर्फबारी की संभावना है. न्यू इंग्लैंड में 18 इंच तक बर्फ गिर सकती है. होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अनुसार, 17 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी में मौसम आपातकाल घोषित किया गया.

डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी (DOE) ने शनिवार को टेक्सास में ब्लैकआउट रोकने के लिए आपात आदेश जारी कर डेटा सेंटरों और अन्य बड़े संस्थानों में बैकअप बिजली संसाधनों के उपयोग की अनुमति दी.

---- समाप्त ----