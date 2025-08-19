'यूक्रेन को बहुत जमीन मिलने वाली है...', ट्रंप ने दिया युद्ध खत्म करने का संदेश, कहा-पुतिन के साथ अच्छे संबंध

रूस और यूक्रेन के बीच बीते साढ़े तीन साल के अधिक समय से भी जंग जारी है. इस युद्ध पर विराम लगाने के लिए अब कोशिशें तेज कर दी गई हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे. लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पुतिन शायद समझौता करना ही न चाहें, और इससे उनके लिए 'कठिन स्थिति' पैदा हो सकती है.

अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए ट्रंप बोले - मुझे नहीं लगता कि समझौता करना कोई बड़ी समस्या होगी. मुझे लगता है कि पुतिन इससे थक गए हैं. पर आप कभी नहीं जान सकते. पुतिन की रणनीति अगले कुछ सप्ताह में स्पष्ट हो जाएगी. संभव है कि वह समझौता नहीं करना चाहें. अमेरिका के सैनिक यूक्रेन नहीं भेजे जाएंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वे समय बर्बाद नहीं करना चाहते और सिर्फ युद्ध को खत्म करना चाहते हैं. यूक्रेन हमेशा रूस और यूरोप के बीच एक बफर के रूप में रहा है. युद्ध के समाधान में कुछ सुरक्षा उपाय होंगे, लेकिन यह NATO नहीं हो सकता. यूरोप युद्ध में लोगों को जमीन पर भेजने को तैयार है.

अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि यूक्रेन को बहुत जमीन मिलने वाली है. यूक्रेन को NATO में शामिल होने की मांग नहीं करनी चाहिए थी. जेलेंस्की के व्हाइट हाउस के दौरे के बाद कहा था कि पुतिन और जेलेंस्की की बैठक अब संभव हो सकती है.

दूसरी ओर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय सहयोगियों को सुरक्षा गारंटी के वादा करने के लिए धन्यवाद किया है. जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में हुई बातचीत को यूरोप के 80 सालों के सबसे घातक संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

