फैक्ट चेक: ट्रंप ने यूरोप के नेताओं को करवाया इंतजार? ये फोटो AI से बनी है  

सोशल मीडिया पर एक कतार में बैठे हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कुछ अन्य नेताओं की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इन नेताओं को ट्रंप से मुलाकात से पहले इंतजार करना पड़ा. आज तक ने इस तस्वीर का फैक्ट चेक किया है...

दावा
तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूरोप के अन्य नेताओं को इंतजार करवाया.
सच्चाई
ये फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनी है.  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 अगस्त को  कई यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक कतार में बैठे हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कुछ अन्य नेताओं की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. कुछ लोगों का कहना है कि इन सभी नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात से पहले इस तरह कतार में बैठकर इंतजार करना पड़ा.

एक एक्स यूजर ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, "ट्रंप का जोर दुनिया में सिर्फ तीन नेताओं पर नहीं चलता. नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग बाकी".

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से बनाई गई है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?  

वायरल फोटो में ऐसी कई चीजें हैं जिनसे इसके फर्जी होने का शक होता है. पहली चीज, इमैनुअल मैक्रों के दोनों जूतों का डिजाइन अलग-अलग है. दूसरा, मैक्रों और उनके पास बैठी हरे कपड़ों वाली महिला के बीच किसी के पैर दिख रहे हैं, हालांकि वहां कोई बैठा नहीं है. तीसरा, अन्य नेताओं के पैरों के पास भी कई सारे अतिरिक्त पैर दिख रहे हैं.

Fact Check 2nd Image

'एआई ऑर नॉट' और 'वॉज इट एआई' जैसे टूल्स ने भी इस फोटो को एआई जेनरेटेड बताया.

Fact Check 3rd Image

 

8 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है. मीटिंग के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मुहैया कराने पर सहमति जताई. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए. इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्‍टार्मर, फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फिनलैंड के राष्‍ट्रपति एलेक्‍जेंडर स्‍टब, नाटो के अध्‍यक्ष मार्क रूट और यूरोपीय आयोग के अध्‍यक्ष उर्सुला वॉन डेर लॉयेन आदि यूरोपीय नेता भी मौजूद रहे.

साफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीर को असली बताया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के नेताओं को इंतजार करवाया.

