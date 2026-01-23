scorecardresearch
 
'वह एक बेबी है...', पिता नहीं मिला तो 5 साल के बच्चे को किया डिटेन, अधिकारियों पर भड़कीं कमला हैरिस

अमेरिका के मिनेसोटा में इमिग्रेशन कार्रवाई के दौरान एक पांच साल के बच्चे को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. ICE पिता को अरेस्ट करने आई थी, लेकिन बच्चे को कस्टडी में लिया गया.

इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बच्चे को हिरासत में लिया. (Photo: AP)
अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने मंगलवार को मिनेसोटा के कोलंबिया हाइट्स में 5 साल के एक बच्चे लियाम कोनेजो रामोस को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद बवाल मच गया. बच्चे को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया, जब वह प्री-स्कूल से घर लौट रहा था. फेडरल एजेंटों ने बच्चे को उसकी पारिवारिक कार से बाहर निकाला और उससे अपने ही घर का दरवाजा खटखटाने को कहा, जिससे पता चल सके कि अंदर कौन है. 

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के मुताबिक, एजेंट वास्तव में उसके पिता एड्रियन अलेक्जेंडर कोनेजो एरियस को गिरफ्तार करने आए थे, जो कथित तौर पर अवैध रूप से देश में थे. पिता के भागने के बाद अधिकारियों ने बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लिया. 

बच्चे को कार्रवाई का हिस्सा बनाए जाने के बाद इस पर विवाद हो गया. यह इसलिए विवादों में है क्योंकि परिवार के पास 2024 से सक्रिय शरण (Asylum) का मामला है और उन्हें देश छोड़ने का कोई आदेश नहीं मिला था. फिलहाल बच्चे और उसके पिता को टेक्सास के डिली स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया है.

बच्चे को 'चारे' की तरह इस्तेमाल करने का आरोप

स्कूल अधिकारियों और पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस ऑपरेशन को बेहद अनैतिक बताया है. हैरिस ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लियाम सिर्फ एक बच्चा है और उसे आईसीई (ICE) द्वारा 'चारे' (Bait) के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था. कोलंबिया हाइट्स स्कूल की सुपरिटेंडेंट ज़ेना स्टेंविक ने सवाल उठाया कि एक 5 साल के बच्चे को डिटेन क्यों किया गया, जबकि वह कोई हिंसक अपराधी नहीं है.

यह भी पढ़ें: कार में बैठी महिला को ICE एजेंट ने मार दी गोली... ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई में हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

प्रशासन ने दी सफाई...

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) का कहना है कि उन्होंने बच्चे को निशाना नहीं बनाया था, बल्कि पिता के भाग जाने के बाद एक अधिकारी लियाम के साथ रुका था. उनके मुताबिक, माता-पिता के पास बच्चे को साथ रखने या किसी और को सौंपने का विकल्प होता है. हालांकि, स्कूल अधिकारियों का दावा है कि घर पर एक अन्य वयस्क मौजूद था, जिसने बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाही, लेकिन एजेंटों ने उसे साथ ले जाने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें: इमिग्रेशन में कटौती के बावजूद छात्रों की पहली पसंद कनाडा! UK से कहीं ज्यादा आसान है PR का रास्ता

मिनेसोटा में बढ़ती धरपकड़...

मिनेसोटा हाल के हफ्तों में इमिग्रेशन रेड का केंद्र बन गया है, जहां पिछले छह हफ्तों में करीब 3,000 गिरफ्तारियां हुई हैं. इस बीच, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मिनियापोलिस यात्रा के दौरान अधिकारियों का बचाव करते हुए पूछा कि क्या उन्हें 5 साल के बच्चे को ठंड में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था? उधर, लियाम के क्लासमेट और टीचर उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं और वापसी का इंतजार कर रहे हैं.
 

