अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर... उड़ान भरते ही क्रैश हुआ विमान, 7 लोगों की मौत

अमेरिका के मेने (Maine) राज्य में स्थित बेंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट बिजनेस जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने इस हादसे की पुष्टि की है. यह दुर्घटना अमेरिका के कई हिस्सों में जारी भीषण बर्फीले तूफान के बीच हुई.

बेंगर एयरपोर्ट बोस्टन से करीब 200 मील उत्तर में स्थित है. हादसे के बाद बेंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दुर्घटना के समय इलाके में भारी बर्फबारी हो रही थी. FAA के अनुसार, बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 विमान में कुल आठ लोग सवार थे. यह विमान रविवार शाम करीब 7:45 बजे (स्थानीय समय) उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

हादसे के समय न्यू इंग्लैंड समेत अमेरिका के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी और तूफानी हालात बने हुए थे. विमान दुर्घटना की जांच FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) द्वारा की जा रही है. एनटीएसबी की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसके बाद उसमें आग लग गई. हालांकि एनटीएसबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच दल के मौके पर पहुंचने तक इस मामले में कोई अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की जाएगी.

एनटीएसबी ने कहा कि पीड़ितों से जुड़ी जानकारी जारी करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है और इस संबंध में उसकी कोई भूमिका नहीं है. वहीं, बेंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निदेशक जोस सावेद्रा ने सोमवार को आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में मृतकों और घायलों के बारे में विवरण देने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि वह इस मामले में संघीय एजेंसियों से दिशा-निर्देश और सहयोग का इंतजार कर रहे हैं.

