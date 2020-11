वोटों की गिनती के बीच ट्रंप का ट्वीट- पूरे देश में हम अच्छी स्थिति में, थैंक्यू!

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है. शुरुआती रुझान भी आने लगे हैं, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आया है. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा है कि उनकी पार्टी अच्छी स्थिति में दिख रही है.



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘हम पूरे देश में अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं, थैंक्यू.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!