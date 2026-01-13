मुस्लिम ब्रदरहुड पर ट्रंप सरकार की बड़ी कार्रवाई, मिडिल ईस्ट में एक्टिव 3 ब्रांच को घोषित किया आतंकी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने मुस्लिम ब्रदरहुड के मध्य पूर्व के तीन गुटों को आतंकी संगठन घोषित करने का फैसला किया है. इस फैसले के तहत लेबनान, जॉर्डन और मिस्र में सक्रिय मुस्लिम ब्रदरहुड के संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और उनसे जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई की गई है. यह कदम अमेरिका के ट्रेजरी और विदेश विभाग ने मंगलवार को घोषित किया.
अमेरिकी विदेश विभाग ने लेबनान में सक्रिय मुस्लिम ब्रदरहुड के गुट को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है. यह सबसे सख्त श्रेणी मानी जाती है. इसके तहत इस संगठन को किसी भी तरह की मदद देना अमेरिका में अपराध माना जाएगा. वहीं ट्रेजरी विभाग ने जॉर्डन और मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड गुटों को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी संगठन की सूची में डाला है. इन पर हमास को समर्थन देने का आरोप लगाया गया है.
मुस्लिम ब्रदरहुड के तीन गुट आतंकी घोषित
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर कहा कि ये कदम मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े गुटों की हिंसा और अस्थिरता को रोकने की व्यापक कोशिश का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे सभी साधनों का इस्तेमाल करेगा जिससे इन संगठनों को आतंकवाद के लिए संसाधन न मिल सकें.
ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पिछले साल ट्रंप द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के तहत यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वे इन संगठनों पर उपयुक्त प्रतिबंध तय करें. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये संगठन हिंसा और अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल रहे हैं.
लेबनान, जॉर्डन और मिस्र पर कार्रवाई
हालांकि मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं ने पहले कहा है कि वे हिंसा का समर्थन नहीं करते. ट्रंप के आदेश में कहा गया था कि लेबनान में संगठन के एक गुट ने सात अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायल पर रॉकेट दागे थे. आदेश में यह भी कहा गया कि जॉर्डन में संगठन के नेताओं ने हमास को समर्थन दिया है.