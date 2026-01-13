scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुस्लिम ब्रदरहुड पर ट्रंप सरकार की बड़ी कार्रवाई, मिडिल ईस्ट में एक्टिव 3 ब्रांच को घोषित किया आतंकी

अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड के लेबनान, जॉर्डन और मिस्र के गुटों को आतंकी संगठन घोषित किया है. लेबनानी गुट को विदेशी आतंकी संगठन की सूची में डाला गया है जबकि जॉर्डन और मिस्र के गुटों पर हमास को समर्थन देने का आरोप है. यह फैसला ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश के तहत लिया गया है.

Advertisement
X
मुस्लिम ब्रदरहुड के तीन गुट आतंकी संगठन घोषित (Photo: Reuters)
मुस्लिम ब्रदरहुड के तीन गुट आतंकी संगठन घोषित (Photo: Reuters)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने मुस्लिम ब्रदरहुड के मध्य पूर्व के तीन गुटों को आतंकी संगठन घोषित करने का फैसला किया है. इस फैसले के तहत लेबनान, जॉर्डन और मिस्र में सक्रिय मुस्लिम ब्रदरहुड के संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और उनसे जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई की गई है. यह कदम अमेरिका के ट्रेजरी और विदेश विभाग ने मंगलवार को घोषित किया.

अमेरिकी विदेश विभाग ने लेबनान में सक्रिय मुस्लिम ब्रदरहुड के गुट को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है. यह सबसे सख्त श्रेणी मानी जाती है. इसके तहत इस संगठन को किसी भी तरह की मदद देना अमेरिका में अपराध माना जाएगा. वहीं ट्रेजरी विभाग ने जॉर्डन और मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड गुटों को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी संगठन की सूची में डाला है. इन पर हमास को समर्थन देने का आरोप लगाया गया है.

मुस्लिम ब्रदरहुड के तीन गुट आतंकी घोषित

सम्बंधित ख़बरें

UAE ने ब्रिटेन में पढ़ने वाले नागरिकों की फंडिंग में की कटौती. (Photo: Pexels)
क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? जिसकी वजह से UAE ने ब्रिटेन में पढ़ने वाले अपने स्टूडेंट्स की फंडिंग में की कटौती
प्रतीकात्मक फोटो
क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड जिससे राहुल गांधी ने लंदन में RSS की तुलना की?
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटजिक स्टडीज,लंदन में राहुल गांधी
RSS को राहुल ने क्यों कहा मुस्लिम ब्रदरहुड, किन पर है नजर?
pfi conspiracy
पीएफआई का मुस्लिम ब्रदरहुड प्लान कितना खतरनाक?
क्‍या है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसकी तुलना राहुल ने संघ से की

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर कहा कि ये कदम मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े गुटों की हिंसा और अस्थिरता को रोकने की व्यापक कोशिश का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे सभी साधनों का इस्तेमाल करेगा जिससे इन संगठनों को आतंकवाद के लिए संसाधन न मिल सकें.

ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पिछले साल ट्रंप द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के तहत यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वे इन संगठनों पर उपयुक्त प्रतिबंध तय करें. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये संगठन हिंसा और अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल रहे हैं.

Advertisement

लेबनान, जॉर्डन और मिस्र पर कार्रवाई

हालांकि मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं ने पहले कहा है कि वे हिंसा का समर्थन नहीं करते. ट्रंप के आदेश में कहा गया था कि लेबनान में संगठन के एक गुट ने सात अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायल पर रॉकेट दागे थे. आदेश में यह भी कहा गया कि जॉर्डन में संगठन के नेताओं ने हमास को समर्थन दिया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement