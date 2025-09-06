scorecardresearch
 

'हमास के साथ बातचीत कर रहा अमेरिका, बंधकों की रिहाई पर चल रही बात', बोले डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन हमास से बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत कर रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इज़रायली बंधक रिहा नहीं किए गए तो हालात ख़तरनाक हो जाएंगे. गाज़ा युद्ध में अब तक 60 हजार से अधिक मौतें हुईं हैं.

ट्रंप ने हमास की मांग को बताया नामुमकिन (File Photo: ITG)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वॉशिंगटन, फ़िलिस्तीनी ग्रुप हमास के साथ बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा है और उनसे गाज़ा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने की गुजारिश की गई है.

ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हम हमास के साथ बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं. अगर हमास इज़रायली नागरिकों को बंधक बनाए रखता है, तो स्थिति कठिन और ख़तरनाक हो जाएगी.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हमने कहा था कि उन्हें अभी रिहा कर दिया जाए और उनके लिए बहुत बेहतर चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आप उन्हें रिहा नहीं करते हैं, तो स्थिति कठिन और ख़तरनाक हो जाएगी. हमास कुछ ऐसी चीज़ें मांग रहा है, जो ठीक हैं."

गाजा के कब्जे में कितने इजरायली?

इज़रायली आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2023 में इज़रायल में हुए एक हमले के बाद, हमास ने 250 से ज़्यादा लोगों को गाज़ा में बंधक बना लिया. 

अमेरिकी सहयोगी इज़रायल द्वारा गाज़ा पर किए गए हमले में अब तक 60 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. गाज़ा की पूरी आबादी आंतरिक रूप से विस्थापित हो गई और अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों और कई अधिकार समूहों ने उस पर नरसंहार और युद्ध अपराध के आरोप लगाए. इजरायल इन आरोपों से इनकार करता है.

ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन के दौरान गाजा में युद्ध को जल्द खत्म करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला. गाजा में हमास ने अभी भी करीब 50 इज़रायली बंधकों को बंधक बना रखा है, जिनमें से 20 के अभी भी जिंदा होने का अनुमान है.

हमास ने कहा है कि वह अस्थायी युद्धविराम के लिए कुछ बंधकों को रिहा करेगा, जबकि ट्रंप ने बार-बार कहा है कि वह सभी बंधकों की रिहाई चाहते हैं.

इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाज़ा में युद्ध तभी खत्म होगा, जब सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा, हमास को खत्म कर दिया जाएगा, इज़रायल उस इलाके पर सिक्योरिटी कंट्रोल स्थापित करेगा और एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन स्थापित किया जाएगा. 

वहीं, दूसरी तरफ हमास युद्ध का खात्मा और गाज़ा से इज़रायल की वापसी की मांग कर रहा है.

