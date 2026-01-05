US एयरस्ट्राइक में मारी गई मादुरो की सुरक्षा टीम! वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने किया बड़ा दावा

अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला की राजधानी काराकास में की गई एयरस्ट्राइक को लेकर अब बड़ा दावा सामने आया है. वेनेजुएला के रक्षा मंत्री जनरल व्लादिमीर पाड्रीनो लोपेज ने कहा है कि अमेरिकी ऑपरेशन ‘एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व’ में अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सुरक्षा टीम का बड़ा हिस्सा मारा गया है. यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने काराकास पर हमले कर मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया था. दोनों को अमेरिका ले जाया गया है.

अब वेनेजुएला के रक्षा मंत्री जनरल व्लादिमीर पाड्रीनो लोपेज ने रविवार को टेलीविजन इंटरव्यू में दावा किया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सुरक्षा टीम का बड़ा हिस्सा मारा गया है. समाचार एजेंसी Reuters के मुताबिक, यह बयान अमेरिकी ऑपरेशन ‘एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व’ को लेकर दिया गया.

हमले में मारे गए 40 लोग

यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर एयरस्ट्राइक की थी. इन हमलों में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई, जिनमें आम नागरिक, सैन्य कर्मी और अन्य लोग शामिल थे. इसी ऑपरेशन के दौरान मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया.

आज मादुरो की कोर्ट में पेशी

रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो को अब सोमवार को मैनहैटन की फेडरल कोर्ट में पेश किया जाना है. हालांकि रक्षा मंत्री पाड्रीनो ने यह स्वीकार किया कि कई सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने मरने वालों की सटीक संख्या नहीं बताई.

पाड्रीनो ने अमेरिकी कार्रवाई को कायराना अपहरण करार दिया और मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि मादुरो ही वेनेजुएला के वैध राष्ट्रपति हैं.

'देश की सेना एकजुट'

रक्षा मंत्री ने दावा किया कि देश की सेना साम्राज्यवादी आक्रामकता के खिलाफ एकजुट और संगठित है. उनके मुताबिक पूरे देश में संप्रभुता की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों को सक्रिय कर दिया गया है.

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि यह फैसला देश में प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की समग्र रक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.

कोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद ही वेनेजुएला के सैन्य नेतृत्व ने भी डेल्सी रोड्रिगेज की वैधता को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपना समर्थन देने की घोषणा की. रक्षा मंत्री पाड्रीनो ने भी अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में रोड्रिगेज का समर्थन किया और कहा कि सेना देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है.

