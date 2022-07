जंग के बीच जेलेंस्की का Vogue मैगजीन के लिए फोटोशूट, पत्नी के साथ दिए पोज, हुए ट्रोल

यूक्रेन युद्ध की आग में झुलस रहा है. 5 महीने की जंग में हजारों लोग मारे गए हैं. यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं. इस युद्ध के दौरान यूक्रेन के वोलोडिमिर जेलेंस्की अपने देश के लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहे और अपने देश के नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता जुटाते रहे. लेकिन हाल ही में उनके एक कदम के लिए न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि पूरी दुनिया में कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं. जेलेंस्की के इस कदम के लिए कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ हतप्रभ हैं.

दरअसल युद्ध की तबाही की आती तस्वीरों के बीच जेलेंस्की ने प्रसिद्ध फैशन मैगजीन Vogue के लिए तस्वीरें खिंचवाई है. इन तस्वीरों में राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन की फर्स्ट लेडी Olena Zelenska के साथ दिख रहे हैं. ये तस्वीरें वोग मैगजीन के ऑनलाइन एडिशन के लिए खिंचवाई गई है.

इन तस्वीरों में अलग अलग पोज में जेलेंस्की अपनी पत्नी Olena Zelenska के साथ दिख रहे हैं. एक तस्वीर में Zelenska यूक्रेन के सैनिकों के साथ दिख रही हैं.

इन तस्वीरों को Olena Zelenska ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. ओलेना ने लिखा है कि वोग मैगजीन के कवर पर आना कई लोगों का सपना होता है और ये बेहद प्रतिष्ठा की बात है. उन्होंने कहा है कि वे यूक्रेन की हर महिला को यहां देखना चाहेंगी जो इस समय रिफ्यूजी कैंपों में युद्ध की पीड़ा झेल रही हैं. उनके पास इस मैगजीन के कवर पर आने का अधिकार है वे इसकी काबिलियत रखती हैं. हालांकि कई लोगों ने इसकी निंदा की है.

एक यूजर ने लिखा है कि क्या जेलेंस्की के पास ये सब करने के लिए अभी भी वक्त है.

Zelenskyy still has time to pose for Vogue? Lol https://t.co/fxXgYhTgwh

वहीं भारत के भी कई ट्विटर यूजर ने इस फोटोशूट पर सवाल उठाए हैं.



Country is going through a war. Zelenskyy- Maybe a Vogue photoshoot with wife could help. pic.twitter.com/pkhHl0CJzf

The mainstream has become so entrenched in lies and propaganda that they’ve lost sight of reality completely. Now we have Zelenskyy posing for Vogue. https://t.co/z1qIgv0ku6