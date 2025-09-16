scorecardresearch
 

Feedback

'बंधकों को मानव ढाल बनाया तो...', ट्रंप की हमास को खुली धमकी, कहा- अब कोई रियायत नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि बंधकों को मानव ढाल बनाने पर कोई रियायत नहीं होगी. बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस वक्त इजरायल में हैं. इसके बाद वह कतर की यात्रा करेंगे

Advertisement
X
ट्रंप ने कहा कि इज़रायल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा (Photo:AP)
ट्रंप ने कहा कि इज़रायल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा (Photo:AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि अगर वे बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो अब कोई रियायत नहीं की जाएगी. ट्रंप ने ये बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दिया. इसके साथ ही ट्रंप ने दोहराया कि इज़रायल भविष्य में कतर पर हमला नहीं करेगा.

ये बयान उस घटना के बाद आया है, जब इज़रायल ने हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के राजनीतिक कार्यालयों पर बमबारी की थी. इस हमले की कड़ी निंदा यूरोप और अरब दुनिया ने की थी.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें कतर पर हमले के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी. ट्रंप ने आगे कहा कि इज़रायल फिर से कतर पर हमला नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने हमास पर भी टिप्पणी की. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक अखबार में पढ़ा कि हमास ने बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है. टंप के मुताबिक हमास ने कहा कि वे बंधकों को सुरंगों से ऊपर लाकर सामने रखेंगे, ताकि अगर इज़रायल हमला करे तो बंधक मर जाएं.

बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो फिलहाल इजरायल दौरे पर हैं, उन्होंने सोमवार को इज़रायली पीएम नेतन्याहू के साथ मुलाकात की. रुबियो ने भी कहा कि गाजा में युद्ध समाप्त करने का एकमात्र तरीका ये है कि हमास सभी बंधकों को रिहा कर दे और आत्मसमर्पण कर दे.

सम्बंधित ख़बरें

trump orders us attack venezuela drug ship
ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने वेनेज़ुएला में ड्रग्स ले जा रहे जहाज पर किया हमला, 3 आतंकियों की मौत 
US_Trade_Deal
US-India के बीच ट्रेड टॉक फिर शुरु, भारत पहुंची Trump की टीम 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 16 सितंबर, मंगलवार की अहम खबरें 
India-US trade talks will resume in New Delhi from September 16 after new diplomatic efforts
भारत-अमेरिका में ट्रेड डील टॉक फिर शुरू! दिल्ली में ट्रंप के प्रतिनिधि संग होगी चर्चा 
Donald Trump
अमेरिका में नहीं बंद होगा टिकटॉक? 
Advertisement

कतर की यात्रा पर जाएंगे रुबियो

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्को रुबियो गाजा में संघर्ष को सुलझाने, गाजा में बंधक बनाए गए सभी 48 बंधकों को रिहा करने और गाजावासियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के मकसद से कतर की यात्रा करेंगे. 

गाजा में हिंसा और तबाही

गाजा में युद्ध की शुरुआत दक्षिणी इज़रायल में हमास के आतंकवादियों के हमले से हुई थी. इज़रायल के अनुसार इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए और 251 बंधक बनाए गए थे. इसके जवाब में इज़रायल ने हमला किया, जिससे फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक 64000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement