'बंधकों को मानव ढाल बनाया तो...', ट्रंप की हमास को खुली धमकी, कहा- अब कोई रियायत नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि अगर वे बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो अब कोई रियायत नहीं की जाएगी. ट्रंप ने ये बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दिया. इसके साथ ही ट्रंप ने दोहराया कि इज़रायल भविष्य में कतर पर हमला नहीं करेगा.



ये बयान उस घटना के बाद आया है, जब इज़रायल ने हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के राजनीतिक कार्यालयों पर बमबारी की थी. इस हमले की कड़ी निंदा यूरोप और अरब दुनिया ने की थी.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें कतर पर हमले के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी. ट्रंप ने आगे कहा कि इज़रायल फिर से कतर पर हमला नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने हमास पर भी टिप्पणी की. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक अखबार में पढ़ा कि हमास ने बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है. टंप के मुताबिक हमास ने कहा कि वे बंधकों को सुरंगों से ऊपर लाकर सामने रखेंगे, ताकि अगर इज़रायल हमला करे तो बंधक मर जाएं.

बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो फिलहाल इजरायल दौरे पर हैं, उन्होंने सोमवार को इज़रायली पीएम नेतन्याहू के साथ मुलाकात की. रुबियो ने भी कहा कि गाजा में युद्ध समाप्त करने का एकमात्र तरीका ये है कि हमास सभी बंधकों को रिहा कर दे और आत्मसमर्पण कर दे.

कतर की यात्रा पर जाएंगे रुबियो

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्को रुबियो गाजा में संघर्ष को सुलझाने, गाजा में बंधक बनाए गए सभी 48 बंधकों को रिहा करने और गाजावासियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के मकसद से कतर की यात्रा करेंगे.

गाजा में हिंसा और तबाही



गाजा में युद्ध की शुरुआत दक्षिणी इज़रायल में हमास के आतंकवादियों के हमले से हुई थी. इज़रायल के अनुसार इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए और 251 बंधक बनाए गए थे. इसके जवाब में इज़रायल ने हमला किया, जिससे फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक 64000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं.

