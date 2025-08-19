scorecardresearch
 

ट्रंप ने पुतिन को घुमाया फोन, रूसी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने को हुए तैयार, अब वेन्यू पर फंसा पेच

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ गहन चर्चा की. उन्होंने पुतिन के साथ फोन पर बात की और जेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात का प्रस्ताव रखा.

व्लादिमीर पुतिन (L), डोनाल्ड ट्रंप (M) और वलोदिमीर जेलेंस्की. (Photo: AP)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ आमने-सामने मुलाकात की संभावना जताई. पुतिन ने सुझाव दिया कि यह बैठक रूस में हो सकती है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों नेता अगली बार कहां मिलेंगे.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस मुलाकात के लिए जिनेवा को एक संभावित स्थान के रूप में प्रस्तावित किया, जिसका इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने भी समर्थन किया. स्विस विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस ने कहा कि स्विट्जरलैंड इस तरह की बैठक के लिए पूरी तरह तैयार है.
 
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 2023 में यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा जारी पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बावजूद, यदि वह शांति सम्मेलन के लिए स्विट्जरलैंड आते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. कैसिस ने कहा, 'यह हमारी कूटनीतिक भूमिका और जिनेवा की संयुक्त राष्ट्र के यूरोपीय मुख्यालय के रूप में स्थिति के कारण संभव है.'

यह भी पढ़ें: ट्रंप ने मान लीं रूस की शर्तें तो बदल जाएगा यूक्रेन! मैप में देखें- कैसा दिखेगा जेलेंस्की का देश

बैठक के लिए रूस की मांगें और चुनौतियां

रूस ने इस प्रस्ताव पर तुरंत अपनी शर्तें सामने रखीं. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को इस मुद्दे पर अस्पष्ट रवैया अपनाया, जिससे यह संकेत मिलता है कि क्रेमलिन ने अभी तक पुतिन-जेलेंस्की मुलाकात के लिए सहमति नहीं दी है. कैसिस ने बताया कि रूस ने स्विट्जरलैंड के प्रति अपनी नाराजगी जताई है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को अपनाया था.

यह भी पढ़ें: रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत के बाद अब चीन पर भड़का अमेरिका, यूरोप को भी सख्त मैसेज

पुतिन आखिरी बार 2021 में जिनेवा गए थे

रूस और यूक्रेन के बीच हाल की द्विपक्षीय वार्ता इस्तांबुल में हुई थी, जिसे मॉस्को तुर्की के नाटो सदस्य होने के बावजूद अधिक अनुकूल मानता है. पुतिन आखिरी बार जून 2021 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ शिखर सम्मेलन के लिए जिनेवा गए थे. हालांकि, ICC वारंट के कारण पुतिन की अंतरराष्ट्रीय यात्राएं सीमित हो गई हैं, और वह ज्यादातर गैर-ICC सदस्य देशों जैसे चीन, उत्तर कोरिया और मंगोलिया की यात्रा कर रहे हैं.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वह किसी भी प्रारूप में त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार हैं, बशर्ते यह आयोजित हो. हालांकि, रूस की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं मिली है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन का मॉस्को में बैठक का प्रस्ताव एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जिसे जेलेंस्की द्वारा अस्वीकार किए जाने की संभावना है. यह मुलाकात, यदि होती है तो रूस-यूक्रेन संघर्ष में शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है. 

