पैरोल पर था आरोपी, शिवांक अवस्थी से कोई जान-पहचान नहीं... कनाडा में भारतीय छात्र की हत्या में नए खुलासे

पुलिस ने खुलासा किया कि अफुवापे को 28 दिसंबर को पहले ही पैरोल उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया था. यह पैरोल फायरआर्म से जुड़े मामलों में जारी की गई थी. पुलिस के अनुसार, उसे इसी हफ्ते कोर्ट में पेश किया जाना था.

पिछले दिनों कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरोंटो में 20 साल के भारतीय युवक शिवांक अवस्थी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 23 दिसंबर 2025 को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो के पास हाईलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड इलाके में हुई थी. आरोपी 28 साल का बाबाटुंडे अफुवापे है, जिस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप लगाया है. ये हत्या के मामले में सबसे संगीन आरोप होता है. आरोपी क्या करता है, किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, फिलहाल इन बातों का पता नहीं लग सका है.

आरोपी को 6 जनवरी 2026 को टोरंटो रीजनल बेल सेंटर की अदालत में पेश किया गया. फिलहाल हत्या की वजह भी सामने नहीं आई है. हालांकि पुलिस ने यह खुलासा किया कि अफुवापे को 28 दिसंबर को पहले ही पैरोल उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया था. यह पैरोल फायरआर्म से जुड़े मामलों में जारी की गई थी. पुलिस के अनुसार, उसे इसी हफ्ते कोर्ट में पेश किया जाना था. अब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो में फायरिंग कर शिवांक अवस्थी की हत्या मामले में भी अफुवापे का नाम आया है.

शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि आरोपी और शिवांक एक-दूसरे को पहले से नहीं जानते थे. ऐसे में पुलिस को शक है कि यह हमला पूरी तरह से रैंडम हो सकता है. डिटेक्टिव सार्जेंट मैककेब ने कहा, “हमें लगता है कि वह किसी को मारने के इरादे से वहां आया था. उसने शिवांक को कैसे चुना, यह अभी स्पष्ट नहीं है.” पुलिस के मुताबिक, अफुवापे शूटिंग से पहले करीब एक घंटे तक कैंपस में मौजूद था. उसके कामकाज के बारे में पुलिस को अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि वह यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं था.

टोरोंटो पुलिस के मुताबिक, 23 दिसंबर 2025 की दोपहर करीब 3:34 बजे ‘अननोन ट्रबल’ की सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां एक युवक गंभीर रूप से घायल हालत में मिला. उसे गोली लगी थी और मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया. बाद में मृतक की पहचान टोरंटो निवासी शिवांक अवस्थी के रूप में हुई. यह मामला 2025 में टोरंटो की 41वीं हत्या के रूप में दर्ज किया गया.

डिटेक्टिव सार्जेंट मैककेब ने पुष्टि की कि शिवांक अवस्थी भारत से आया हुआ छात्र था और वह यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहा था. उन्होंने कहा, “वह बहुत युवा, होनहार था और उसकी पूरी ज़िंदगी उसके सामने थी. हमारी संवेदनाएं उसके परिवार, दोस्तों और सहपाठियों के साथ हैं. यह एक बेहद दुखद मामला है.”

---- समाप्त ----
