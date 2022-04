France: इमैनुएल मैक्रों पर फेंके गए टमाटर, चुनाव जीतने के बाद पहली बार जनता के बीच पहुंचे थे

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (emmanuel macron) पर एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने टमाटर फेंके. दरअसल, दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मैक्रों बुधवार को जनता के बीच पहुंचे थे. मैक्रों और उनके समर्थकों कार्यक्रम के दौरान उत्साह की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने उन पर टमाटर से हमला कर दिया. दरअसल, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद मैक्रों एक फूड मार्केट में पहुंचे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे.

टमाटर से हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति का चेहरा लाल हो गया था, वहीं उनके आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर लिया. मैक्रों को टमाटर के हमलों से बचाने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने एक विशेष छात्रा खोल लिया और राष्ट्रपति को कवर कर लिया. घटना के दौरान मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति भी बन गई थी.

Emmanuel Macron made his first appearance since his election, he received tomato from the French crowd. pic.twitter.com/s6AnNM75TI