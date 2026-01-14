scorecardresearch
 
थाईलैंड में चलती ट्रेन पर क्रेन गिरने से बड़ा हादसा... 22 की मौत, 30 से ज़्यादा घायल

थाईलैंड के सिखियो में हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट की क्रेन पैसेंजर ट्रेन पर गिर गई. ट्रेन के डिब्बे पटरी से उत गए, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.

अचानक ट्रेन पर गिरी कॉन्स्ट्रक्शन क्रेन (Photo: X/@prdthailand)
अचानक ट्रेन पर गिरी कॉन्स्ट्रक्शन क्रेन (Photo: X/@prdthailand)

थाईलैंड में बड़ा हादसा हुआ है. बुधवार सुबह थाईलैंड के सिखियो जिले में एक हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रही एक बड़ी कंस्ट्रक्शन क्रेन एक गुजरती पैसेंजर ट्रेन पर गिर गई. तेज टक्कर से ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए और बैंकॉक-उबोन रत्चाथानी सर्विस में आग लग गई. 

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि हादसे में करीब 22 लोगों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. 

हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. बचाव दल इस समय बैंकॉक से 230 किमी उत्तर-पूर्व में नाखोन रत्चासिमा प्रांत में मलबे से पीड़ितों को निकाल रहे हैं.

पुलिस ने बताया कि आग बुझा दी गई है और फिलहाल बचाव कार्य जारी है.

परिवहन मंत्री पिफात रचकिटप्राकन ने कहा कि ट्रेन में 195 लोग सवार थे. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं.

हादसा शिकार हुई ट्रेन थाईलैंड के उबोन रत्चाथानी प्रांत जा रही थी. लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रही क्रेन गिर गई और गुज़र रही ट्रेन से टकरा गई.

इससे ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें थोड़ी देर के लिए आग लग गई. सोशल मीडिया पर हादसे के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. 

---- समाप्त ----
