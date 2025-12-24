टेलीग्राम के 'विक्की डोनर' का ऑफर- मेरे स्पर्म से मां बनने वाली लड़कियों को...

रूस में जन्मे टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव ने 37 साल और उससे कम उम्र की उन महिलाओं के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) इलाज का पूरा खर्च उठाने की पेशकश की है, जो उनके स्पर्म की मदद से मां बनना चाहती हैं.

और पढ़ें

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, 41 साल के डुरोव ने 2013 में एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की स्थापना की थी. उनका दावा है कि वह स्पर्म डोनेशन के जरिए अब तक 100 से अधिक बच्चों के जैविक पिता बन चुके हैं. इसके अलावा, उनके तीन रिश्तों से छह बच्चे भी हैं. डुरोव सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनके सभी जैविक बच्चों को उनकी संपत्ति में समान हिस्सा मिलेगा, चाहे वे किसी भी तरीके से जन्मे हों.

डुरोव ने कई इंटरव्यू और सार्वजनिक पोस्ट में स्पर्म डोनेशन को सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि दुनियाभर में पुरुषों की प्रजनन क्षमता घट रही है. उन्होंने स्पर्म की संख्या में गिरावट के लिए प्रदूषण और प्लास्टिक जैसे पर्यावरणीय कारणों को जिम्मेदार ठहराया.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, डुरोव का स्पर्म अब भी मॉस्को स्थित एक फर्टिलिटी क्लीनिक में उनके पहले के दान के रूप में संग्रहित है. यह स्पर्म 37 साल या उससे कम उम्र की अविवाहित महिलाओं को उपलब्ध कराया जाता है, ताकि कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके. हालांकि डुरोव अब सीधे तौर पर स्पर्म डोनेट नहीं करते, लेकिन क्लीनिक ने कथित तौर पर उनके जेनेटिक प्रोफाइल को अत्यधिक अनुकूल बताया है और पुष्टि की है कि योग्य महिलाओं के लिए IVF का पूरा खर्च डुरोव खुद उठाएंगे.

Advertisement

डुरोव के अनुसार, उनकी इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, जब उन्होंने एक ऐसे दोस्त की मदद की थी जिसे संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही थी. इसके बाद फर्टिलिटी विशेषज्ञों ने उन्हें दान जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और बताया कि स्वस्थ स्पर्म डोनरों की भारी कमी है. जुलाई 2024 में टेलीग्राम पर एक पोस्ट में डुरोव ने पुष्टि की थी कि उनका स्पर्म अब भी उपलब्ध है और उनके दान से 12 देशों में परिवारों को संतान सुख मिला है.

एक अुमान के मुताबिक, 14 से 17 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति वाले डुरोव उन गिने-चुने अमीर टेक उद्यमियों में शामिल हैं, जो जनसंख्या में गिरावट और प्रजनन को लेकर खुलकर बोल रहे हैं.

---- समाप्त ----