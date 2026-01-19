स्पेन में दो हाई-स्पीड ट्रेनों की भीषण टक्कर... 21 यात्रियों की मौत, 30 से ज्यादा की हालत गंभीर

दक्षिणी स्पेन में रविवार को एक भीषण रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. कॉर्डोबा शहर के पास आदामूज इलाके में दो हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. अधिकारियों ने आशंका जताई है कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने की वजह से मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है.

स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने बताया कि, 30 से अधिक घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह हादसा तब हुआ, जब मलागा से मैड्रिड जा रही एक हाई-स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई और दूसरी लाइन पर पहुंच गई. उसी दौरान मैड्रिड से हुएल्वा जा रही दूसरी ट्रेन उससे टकरा गई.

रेल नेटवर्क ऑपरेटर ने बताया कि दुर्घटना मलागा से ट्रेन के रवाना होने के करीब दस मिनट बाद हुई. हैरानी की बात यह है कि जिस ट्रैक पर ट्रेन पटरी से उतरी, वह सीधा हिस्सा था और उसका रेनवेशन पिछले साल मई में ही किया गया था. परिवहन मंत्री ने इस घटना को "बेहद असामान्य" बताया है.

ट्रेन हादसे की जांच में लगेगा एक महीना

हादसे की आधिकारिक वजह अभी सामने नहीं आई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने में कम से कम एक महीने का समय लग सकता है. इस बीच स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि देश एक "गहरी पीड़ा" से गुजर रहा है.

प्राइवेट और सरकारी ट्रेन की टक्कर

मलागा से मैड्रिड जाने वाली ट्रेन का संचालन निजी कंपनी इरियो कर रही थी, जिसमें करीब 300 यात्री सवार थे. वहीं दूसरी ट्रेन, जिसे सरकारी कंपनी रेनफे चला रही थी, उसमें लगभग 100 यात्री थे.

दुर्घटनास्थल पर ट्रेन के डिब्बे बुरी तरह मुड़ गए, जिससे राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आईं. कॉर्डोबा के फायर चीफ फ्रांसिस्को कार्मोना ने बताया कि कई बार जीवित लोगों तक पहुंचने के लिए शवों को हटाना पड़ा.

हादसे के बाद मैड्रिड और अंडालूसिया के बीच सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं. रेड क्रॉस ने मौके पर आपात सहायता और पीड़ित परिवारों के लिए काउंसलिंग सेवाएं शुरू की हैं. सरकार ने प्रभावित यात्रियों और परिजनों के लिए प्रमुख स्टेशनों पर सहायता केंद्र भी स्थापित किए हैं.

