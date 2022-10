South Korea Stampede: ताकि सांसें लौट आएं... इसी आस में जब दर्जनों लोगों को एकसाथ दिया गया CPR

साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के इटावन में हैलोवीन फेस्टिवल के आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. दरअसल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए भारी संख्या में लोग इकठ्ठे हुए थे, जिसके बाद वहां से निकलने के लिए शुरू हुई धक्का-मुक्की ने एक हादसे का रूप ले लिया. इस दौरान कई लोगों की जान हार्ट अटैक की वजह से भी गई है. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सांसें वापस लाने के लिए कैसे लोग सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं.

सियोल के इटावन में जहां कार्यक्रम हो रहा था और जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां गली इतनी तंग थी कि लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था. इसी वजह से कई लोग बेहोश हुए तो कई लोगों को हार्ट अटैक भी आया. इटावन में कई एम्बुलेंस पहुंचीं, लेकिन संकरी गली होने की वजह से घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी थीं. घटनास्थल के एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अफरा-तफरी के बीच कैसे अपने लोगों को सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी बेहोश हुए लोगों को सीपीआर दे रहे हैं.

BREAKING: #BNNSouthKorea Reports



Death toll rose to 149 people and 76 were injured in a deadly stampede in Seoul's #Itaewon district, as huge crowds of partygoers stampeded at late-night Halloween celebrations.



The death toll is expected to rise, according to Fire officials. pic.twitter.com/jPLwp4kiAk