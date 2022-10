साउथ कोरिया: भगदड़, हार्ट अटैक... खौफनाक मंजर में बदली हेलोवीन पार्टी, 120 की मौत

दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की मार्केट में चल रही हेलोवीन पार्टी में खौफनाक मंजर देखने को मिला. जहां कथित रूप से 1 लाख लोगों की भीड़ में दर्जनों लोग सड़क पर बेसुध होकर गिर गए. जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई, जिसमें 150 से अधिक लोगों के घायल हो गए औऱ 120 लोगों की मौत हो गई. मौके पर पुलिस और मेडिकल टीम पहुंची. जांच करने पर पता चला कि 50 से अधिक लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आया है. जिसके बाद हेलोवीन का जश्न मातम में बदल गया. मामले का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें पुलिस कर्मी बेसुध सड़कों पर पड़े लोगों को सीपीआर देते दिख रहे हैं.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl