सड़क पर चलते लोगों पर पीछे से बरसी गोलियां... दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग से 10 की मौत, 10 घायल

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पास एक टाउनशिप इलाके में अंधाधुंध फायरिंग हुई है. इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक हमलावरों की पहचान और हमले की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है.

रविवार को जोहान्सबर्ग के पास बेक्कर्सडाल इलाके में बंदूकधारी हमलावरों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार, यह हमला जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में स्थित एक टाउनशिप में हुआ. हमलावरों ने सड़क पर चलते लोगों पर पीछे से गोलियां बरसाईं. इस महीने के भीतर दक्षिण अफ्रीका में यह दूसरी बड़ी सामूहिक गोलीबारी की घटना है.

गौटेंग प्रांत की पुलिस प्रवक्ता ब्रिगेडियर ब्रेंडा मुरिडिली ने कहा, 10 लोगों की मौत हो चुकी है. फिलहाल हमारे पास यह विवरण नहीं है कि मरने वाले कौन-कौन हैं. पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों को हमलावरों ने सड़कों पर चलते समय ही गोली मार दी. हमले के पीछे की मंशा अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है.

यह गोलीबारी बेक्कर्सडाल इलाके में एक बार के पास हुई, जो कि देश की प्रमुख सोने की खदानों के नजदीक स्थित गरीब इलाका माना जाता है. पुलिस ने यह भी बताया कि जिस स्थान पर गोलीबारी हुई, वहां अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी. घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और हमलावरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है.

गौरतलब है कि इससे पहले 6 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के पास एक हॉस्टल में बंदूकधारियों ने हमला कर दिया था. उस घटना में तीन साल के एक बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी.

