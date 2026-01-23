'ट्रंप साहब बोलते रहते हैं, मैं आपको...', दावोस पहुंचे सोमालिया के Dy PM ने US राष्ट्रपति को हिंदी में दिया जवाब

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने पहुंचे सोमालिया के डिप्टी पीएम सलाह अहमद जमा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हिंदी में जवाब और कहा कि उन्हें सोमालिया को लेकर अपनी धारणा बदलनी चाहिए. इंडिया टुडे के साथ बातचीत करते हुए सोमालियाई डिप्टी पीएम ने कहा कि ट्रंप कहते हैं कि सामालिया के लोगों की आईक्यू बहुत कम है, लेकिन इंडियन प्रोफेसर से पूछिए कि सोमालिया के लोगों का आईक्यू कैसा होता है. क्योंकि भारत के विश्वविद्यालयों में कई सोमालियाई पढ़ते हैं.

पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमालिया के लोगों को लेकर काफी कड़वी बातें कही है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोमालिया को लेकर अत्यंत आपत्तिजनक बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने सोमाली अप्रवासियों को 'कचरा' कहा कि और सोमालिया में देश जैसा कुछ भी नहीं है. ​

ट्रंप ने इसी महीने व्हाइट हाउस में अपनी एक वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर ट्रंप ने कहा, "सोमालिया कोई देश भी नहीं है. वहां देश जैसा कुछ भी नहीं है." यह बयान ट्रंप ने मिनेसोटा में सोमाली अप्रवासियों को टारगेट करते हुए कहा. उन्होंने सोमालिया के लोगों को 'आपराधिक अवैध अप्रवासी' करार दिया.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आमंत्रित सोमालिया के डिप्टी पीएम सलाह अहमद जमा ने इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के साथ दावोस में लंबी बीतचीत की. खास बात ये रही कि उन्होंने हिंदी में जबाव दिया. सलाह अहमद जमा ने ट्रंप के आरोपों का भी जवाब हिंदी में दिया.

सलाह अहमद जमा ने कहा, "सोमालिया एक बहुत ही सक्षम देश है, जिसमें भारी चुनौतियों के बावजूद बहुत ज़्यादा क्षमता और समृद्धि है."

सलाह अहमद जमा से जब ट्रंप के आरोपों पर जवाब पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया टुडे को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, "राजदीप सरदेसाई साहब हमें तो बहुत खुशी होती है कि आपने हमें ये मौका दिया है, इंडिया टुडे में हम मेहमान बन गए आज. और इस मौके पर हम पूरे हिन्दुस्तान से हिंदी में बात करना चाहेंगे."

सलाह अहमद जमा ने हिंदी में जवाब देते हुए कहा कि हमारा देश और इंडिया में बहुत पुराना संबंध है, हमारे बीच ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं. हिंदी भाषा के प्रति प्रेम को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने हिन्दुस्तान में ही हिंदी सिखी है. उनकी पढ़ाई पुणे, हैदराबाद, तेलंगाना में हुई है. और वे दिल्ली में भी रहे हैं.

सोमालियाई डिप्टी पीएम ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन भारत में गुजारे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब देते हुए सोमालियाई डिप्टी पीएम ने हिंदी में कहा, "ट्रंप साहब तो बोलते रहते हैं पूरी दुनिया के बारे में, लेकिन हम आपको अपनी कहानी सुनाएंगे, वो कहते हैं कि सोमाली लोगों की आईक्यू बहुत कम है, आप अपने इंडियन प्रोफेसर से पूछ लीजिए वे सोमाली लोगों को भारत में पढ़ाते हैं कि सोमाली लोग कितने स्मार्ट हैं."

उन्होंने आगे अंग्रेजी में कहा, "हमारे राष्ट्रपति भारत में पढ़े हैं, मैं भारत में पढ़ा हूं, मुझे लगता है कि हमारा भारत के साथ बहुत गहरा शैक्षणिक संबंध है. लेकिन हो सकता है कि भारतीय जानते हों कि सोमाली कितने स्मार्ट और काबिल होते हैं, सोमाली स्टेट जरूर 90 के दशक के शुरुआत में कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरा लेकिन आज की दुनिया में सोमालिया उभरता हुआ देश है, हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे अंदर गजब की संभावनाएं भी हैं."

'हम दावोस में दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने आए हैं. जिसमें भारत भी शामिल है.'

सलाह अहमद जमा ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जितना दिन उन्होंने यहां गुजारा उन्हें कभी नहीं लगा कि वे अपने देश में नहीं हैं. वे भारत की संस्कृति और विविधता से प्रभावित हैं. अपने पसंदीदा भारतीय खाने में उन्होंने दाल मखनी का नाम लिया.

सोमालिया के डिप्टी पीएम ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप सोमालिया की मीडिया से इतर बनाई गई तस्वीर को देखें.





