'सत्ता पर साजिश से कब्जा किया और देश को बर्बादी की ओर धकेल दिया' शेख हसीना का यूनुस पर बड़ा आरोप

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि यूनुस ने सोची-समझी साजिश के तहत सत्ता पर कब्जा किया और देश को बर्बादी की ओर धकेल दिया. शेख हसीना ने स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और अवामी लीग को खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया.

शेख हसीना बोलीं-लाखों शहीदों के खून से मिली आजादी को नहीं सौंपेंगे
शेख हसीना बोलीं-लाखों शहीदों के खून से मिली आजादी को नहीं सौंपेंगे

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस ने 'सोची-समझी साजिश' के तहत सत्ता पर कब्जा किया और देश को बर्बादी की ओर धकेल दिया.

एक भावुक ऑडियो संदेश में शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस गरीबों का शोषण कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और देश की संप्रभुता को कमजोर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लाखों शहीदों के खून से मिली आजादी को किसी भी कीमत पर सौंपा नहीं जाएगा.

शेख हसीना ने मुक्ति संग्राम की विरासत का जिक्र करते हुए अपने विरोधियों पर स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या का आरोप लगाया. उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या को भी याद किया. हसीना का दावा है कि हालात इतने खराब हैं कि अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, नेताओं और कार्यकर्ताओं को हथकड़ी पहनाई जा रही है और अवामी लीग को खत्म करने की साजिश चल रही है.

उन्होंने विदेशों में रह रहे बांग्लादेशियों का समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और देश के लोगों से अपील की कि वे 'बुरी ताकतों' के खिलाफ एकजुट हों और बांग्लादेश की आजादी को फिर से बहाल करने की लड़ाई लड़ें. अपने संदेश के अंत में शेख हसीना ने कहा, 'आइए हम सब मिलकर उन्हें हराएं,' और ‘जय बांग्ला’ तथा ‘जय बंगबंधु’ के नारे लगाते हुए जनता पर भरोसा जताया कि आखिरकार जीत लोगों की ही होगी.

---- समाप्त ----
