PAK के PM, डिप्टी पीएम से आर्मी चीफ तक... चीन में क्यों लगा इन नेताओं का मेला?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एससीओ की बैठक में शामिल होने चीन पहुंचे है. इसके बाद सोमवार को उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन पहुंच गए. शहबाज ने मंगलवार को जब चीनी राष्ट्रपति समेत अन्य नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात की तो मुनीर भी उनके साथ मौजूद रहे.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पीछे-पीछे आर्मी चीफ मुनीर और डिप्टी पीएम डार भी चीन पहुंचे हैं (Photo: X/@MIshaqDar50)
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शंघाई शिखर सम्मेलन (SCO) में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को छह दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे ही थे कि उनके पीछे-पीछे सोमवार को उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी चीन पहुंच गए. एससीओ की बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आयोजित की गई और उसके दूसरे ही दिन मुनीर ने चीन पहुंचकर शहबाज शरीफ से स्पॉटलाइट लगभग छीन ली. सम्मेलन के खत्म होने के बाद जब मंगलवार को पाकिस्तानी पीएम ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की तब भी मुनीर उनके साथ मौजूद रहे.

शहबाज शरीफ ने बीजिंग के ग्रेट हॉल में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र की स्थिति, रणनीतिक सहयोग और अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की. इस दौरान शहबाज शरीफ के साथ उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ-साथ उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद थे.

डार ने चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'राष्ट्रपति शी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हमारी सदाबहार रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है. इससे शांति, संपर्क और साझा समृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है. एससीओ शिखर सम्मेलन में शानदार व्यवस्था और तियानजिन, बीजिंग में गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी के लिए हम अपने चीनी मेजबानों के प्रति आभारी हैं.'

शहबाज शरीफ ने BRI, CPEC पर क्या कहा?

मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने चीनी राष्ट्रपति की भर-भर कर तारीफ की और उन्होंने 'ताकत और स्थिरता का प्रतीक' बताया. इसी दौरान उन्होंने शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और पाकिस्तान में इसके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट CPEC यानी चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी तारीफ की.

उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अटूट है और दोनों 'Iron Brothers' हैं जो साझा विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं.

दोनों नेताओं और दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है जिसमें शहबाज शरीफ के पास ही उनके आर्मी चीफ मुनीर बैठे दिखाई दे रहे हैं.

एससीओ बैठक में हिस्सा लेने पहली बार पहुंचा कोई पाकिस्तानी आर्मी चीफ

आसिम मुनीर ने सोमवार को एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया और इसी के साथ ही वो पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ बन गए जिसने एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया हो. इससे दुनिया को एक बार फिर से पता चला कि पाकिस्तान में असली ताकत किसके पास है.

माना जा रहा है कि मुनीर बुधवार को आयोजित हो रहे चीन के विक्ट्री डे परेड में भी हिस्सा ले सकते हैं. विक्ट्री डे परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार का जश्न मनाने के लिए हर साल 3 सितंबर को चीन में मनाया जाता है.

इस साल विक्ट्री डे परेड की 80वीं वर्षगांठ हैं और इस परेड में दुनिया के 20 से अधिक देशों के नेता हिस्सा लेंगे जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन शामिल हैं. इस परेड में चीन अपनी मिलिट्री की ताकत को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है. इस परेड में शहबाज शरीफ के साथ मुनीर भी हिस्सा लेंगे.

ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान भी पाकिस्तानी पीएम के साथ रहे मुनीर

चीन गए शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. पेजेश्कियान एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे. एससीओ 10 देशों का संगठन है जिसमें ईरान साल 2023 में समूह में शामिल हुआ था. इसके अलावा अफगानिस्तान और मंगोलिया समूह के ऑब्जर्वर स्टेट हैं और सऊदी, यूएई समेत 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं.
 
समूह के नए सदस्य ईरान से पाकिस्तान के करीबी संबंध रहे हैं. पाकिस्तानी पीएम एससीओ सम्मेलन से इतर जब ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मिले तब भी उनके आर्मी चीफ मुनीर उनके साथ दिखे. 

