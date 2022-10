सऊदी अरब के प्रिंस ने अमेरिका को दी 'जिहाद' की धमकी

तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस के तेल उत्पादन में कटौती के फैसले के बाद से ही अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में दरार आ गई है. अमेरिका का कहना है कि ओपेक प्लस के इस फैसले से यूक्रेन में तबाही मचा रहे रूस को फायदा पहुंचेगा. हालांकि, ओपेक प्लस में दबदबा रखने वाले सऊदी अरब अपनी ओर से सफाई भी पेश कर चुका है. इसी बीच सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कजिन सऊद अल शालान ने अमेरिका का बिना नाम लिए पश्चिमी देशों को धमकी दी है.

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) के चचेरे भाई प्रिंस सऊद अल शालान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में प्रिंस सऊद पश्चिमी देशों को कहते नजर आ रहे हैं, 'जो कोई भी सऊदी किंगडम के अस्तित्व को चुनौती देगा, हम सभी जिहाद और शहादत के लिए बने हैं. यह उन सभी के लिए हैं, जो सोचते हैं कि वो हमें धमका सकते हैं.'

सऊदी मानव अधिकारों की वकील अब्दुल्लाह के अनुसार, पश्चिमी देशों को जिहाद की चुनौती देने वाले सऊद अल शालान सऊदी अरब के फाउंडर किंग अब्दुलअजीज के पोते हैं. सऊद अल शालान का यह बयान उस समय आया है, जब अमेरिका लगातार सऊदी अरब के तेल उत्पादन घटाने के फैसले को लेकर तीखी टिप्पणी कर रहा है.

