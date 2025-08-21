scorecardresearch
 

रूस ने दी तेल पर छूट तो जयशंकर ने रूसी कंपनियों से कह दी बड़ी बात

अमेरिका से तनाव के बीच भारत रूस के साथ अपने सहयोग को और मजबूत कर रहा है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी कंपनियों से कहा है कि वो भारतीयों कंपनियों के साथ मिलकर काम करें. उन्होंने कहा है कि भारत एक बढ़ता हुआ बाजार है जहां रूसी कंपनियों के लिए बड़े अवसर हैं.

विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ (Photo: Reuters)
भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया है. रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित भारत-रूस बिजनेस फोरम में उन्होंने रूसी कंपनियों से कहा कि वो भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग को और अधिक बढाएं. विदेश मंत्री की यह टिप्पणी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका लगातार भारत को धमका रहा है.

विदेश मंत्री ने भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और 'मेक इन इंडिया' का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी कदमों से विदेशी बिजनेस के लिए नए द्वार खुले हैं और यह रूसी कंपनियों को हमारा निमंत्रण है.

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, '4 खरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की जीडीपी और आनेवाले भविष्य में 7% की दर से विकास करने वाले भारत को अपने भरोसमंद लोगों से बड़े संसाधनों की जरूरत है. कुछ मामलों में, जरूरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक, केमिकल्स और मशीनरी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती है, जो इसके अच्छे उदाहरण हैं. यह अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियों के लिए अच्छा अवसर है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मेक इन इंडिया और ऐसी अन्य इनिशिएटिव ने विदेशी कंपनियों के लिए नए रास्ते खोले हैं. भारत का आधुनिकीकरण और शहरीकरण, उपभोग और लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण डिमांड पैदा करता है. इनमें से हर चीज रूसी कंपनियों को निमंत्रण देती है कि वो भारत की अपनी समकक्ष कंपनियों के साथ जुड़कर काम करें. हमारी कोशिश है कि हम इस काम में उन्हें प्रोत्साहित करें.'

उन्होंने कहा कि भारत और रूस दोनों ने स्थिर संबंधों का एक शानदार उदाहरण पेश किया है. विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार में विविधता लाने और संतुलन बनाने पर और अधिक मेहनत करनी चाहिए.

रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर बढ़ता अमेरिकी दबाव

रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका का ट्रंप प्रशासन भारत पर यूक्रेन में चल रहे युद्ध में मदद का आरोप लगा रहा है. इसी आरोप को लेकर ट्रंप ने भारत पर लगाया 25% टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है जो 27 अगस्त से लागू होगा. ट्रंप प्रशासन का यह भी दावा है कि पुतिन अलास्का में ट्रंप से मिलने को इसलिए राजी हुए क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था.

मंगलवार को व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को यूक्रेन संघर्ष को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया है.

हालांकि, टैरिफ का भारत के रूसी तेल की खरीद पर कोई असर नहीं हुआ है और रूस ने घोषणा की है कि वो 5% की छूट पर भारत को तेल बेचना जारी रखेगा. 

