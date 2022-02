'क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे', रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भी ज़िंदा है तो सिर्फ इश्क़!

'जंग तो चंद रोज होती है, ज़िंदगी बरसों तलक रोती है

सन्नाटे की गहरी छांव, खामोशी से जलते गांव

ये नदियों पर टूटे हुए पुल, धरती घायल और व्याकुल

ये खेत गमों से झुलसे हुए, ये खाली रस्ते सहमे हुए

ये मातम करता सारा समां, ये जलते घर ये काला धुंआ

ये जलते घर कुछ कहते हैं, बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं'

जेपी दत्ता की फिल्म ‘बॉर्डर’ में जब जंग हो चुकी है और जवानों की लाशें निकल रही हैं, उस वक्त जावेद अख्तर का लिखा ये गीत हरिहरन की आवाज़ में चल रहा होता है. ये शब्द उस दर्द और मंज़र को बयां करने के लिए काफी हैं, जो युद्ध अपने पीछे छोड़कर जाता है.

वो युद्ध असली जीवन से प्रभावित होकर फिल्मी पर्दे पर लड़ा गया था, लेकिन दर्द असली था. अब एक युद्ध फिर हुआ है, रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है. इसे जंग कहना भी ठीक नहीं क्योंकि अभी तक वार एक तरफा ही हो रहा है, दो तरफा नहीं. लेकिन मिसाइलों, बम के गोलों और गोलियों की आवाज़ से इतर काफी कुछ दब रहा है और टूट रहा है.

रूस के हमले के बाद यूक्रेन से कई तरह की तस्वीरें आईं, कहीं इमारतें टूट चुकी हैं कुछ जगहों पर लोगों की लंबी लाइन कुछ सामान इकट्ठा कर लेना चाहती है तो कोई अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा रहा है, ताकि यहां से जितना दूर हो सके उतना दूर चला जाए. इन सब से अलग जो कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया की दुनिया में तैरती हुईं असली दुनिया में पहुंचीं, वह इश्क़, रिश्ते और अपनों के बिछड़ने की तस्वीरें हैं.

युद्ध का इतिहास जब लिखा जा रहा होगा, तब कितने मरे और कितने का नुकसान हुआ. कौन किसकी तरफ था, बस यही बातें लिखी जाएंगी. लेकिन जो हमेशा यादों में रहेगा और जिनको याद कर दिल कसक से भर रहा होगा, वो यहीं तस्वीरें होंगी. जहां एक बाप अपनी छोटी-सी बच्ची को विदा कर रहा है, ताकि वह किसी सुरक्षित जगह चली जाए.

यूक्रेन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई है, जहां एक बाप अपनी बेटी और पत्नी को गाड़ी में भेज रहा है, ये गाड़ी महिलाओं-बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है. चंद सेकंड के उस वीडियो में पिता फूट-फूटकर रो रहा है, बच्ची जिसकी उम्र 6-7 साल से अधिक नहीं है वो भी अपने पिता के साथ रो रही है. (वीडियो कहां और कब की है, इसकी स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि नहीं हुई है)

